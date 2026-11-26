La panelista estuvo en pareja durante siete meses, pero decidió no avanzar con la relación ni con la boda. Hace poco fue vista con un hombre y tuvo que contar todos los detalles.

La periodista Nancy Duré confirmó que volvió a estar en pareja, luego de estar siete meses en pareja y estar a punto de casarse. Todos los detalles los dio ella misma en su programa Puro Show y reveló que se conocieron en los Martín Fierro de Uruguay.

Cabe destacar que estuvo con un hombre muy feliz, de hecho, contó que estaba a punto de realizar su boda, pero decidió “devolver el anillo”. Su separación se dio por diferencias estructurales y ritmos de vida incompatibles, según reveló ella misma.

Ahora decidió volver a apostar al amor y dio los detalles. Se mostró ilusionada en el ciclo de El Trece: "Yo siempre aclaro que para salir con una mujer como yo, que trabajo en la tele, no tenés que tener ningún compromiso, ningún problema con la Justicia ni tenés que tener deudas”.

“ Este señor estaba en la misma mesa que estaba yo en los Martín Fierro de Uruguay. Él es contador, está ligado a los medios. Es uruguayo. Estamos hablando, nos estamos conociendo. Un hombre muy seductor”, reveló.

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini se dio meses atrás y, en las últimas horas, se dio a conocer el verdadero motivo por el que explotó todo: sucede que el actor se opuso a la relación de su hija de 18 años con su instructor de equitación de 40 años .

La relación entre el actor y la modelo no parece tener vuelta atrás porque, al mismo tiempo que Arana le pedía volver, ya estaba con otra mujer. Eso fue el inicio de una pelea entre ellos, pero ahora hay un escándalo que involucra a su hija.

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, contó: “La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija".

“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", agregó.