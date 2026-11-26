El hecho ocurrió entre las estaciones Carranza y Colegiales. La Policía de la Ciudad trabaja en el lugar: aseguran que el accidente se debió a un problema eléctrico. El SAME debió atender a personas que se descompensaron, tras estar atrapadas durante más de media hora.

Complicaciones técnicas en el Tren Mitre obligaron a la evacuación de los pasajeros entre las estaciones de Colegiales y Carranza. Los usuarios permanecieron atrapados a lo largo de una hora.

El hecho comenzó alrededor de las 6.30 de la mañana, luego de que el tren se interrumpiera entre las estaciones Colegiales y Carranza debido a un principio de incendio que mostraba fogonazos, humos y chispazos. La desesperación se apoderó de los pasajeros, que permanecieron atrapados alrededor de una hora en la unidad con las puertas cerradas.

El llamado de emergencia obligó la presencia de la Policía de la Ciudad, de Bomberos y también de dotaciones del SAME para asistir a los pasajeros. Mientras se investigan las causas del hecho, una de las hipótesis tiene que ver con un posible robo de cables que derivó en la rotura de un chapón sobre las vías. Aparentemente, la formación se llevó puesto ese chapón y el roce fue lo que provocó los chispazos.

El chapón, según detallaron, continúa enganchado en uno de los laterales del tren, también afectando el cableado. De acuerdo con lo que contaron en Mañanas Argentinas por C5N, esa circunstancia es lo que generó la demora en la evacuación en los pasajeros, ya que los equipos de emergencia debían constatar que las vías no estuvieran electrificadas para evitar cualquier tipo de tragedia.

Poco más de una hora de ocurrido el incidente los usuarios del tren pudieron descender de la unidad. La alarma inicial fue por 400 pasajeros, por lo que el operativo contó con al menos 50 ambulancias. Gracias a la evacuación, el número se redujo a la mitad y según contó un médico del SAME, fueron se atendió a tres pasajeros por reacción alérgica. "Hay dos que se están oxigenando y otro sufrió una reacción alérgica, por lo que estamos esperando la reacción ", comentó aliviado el doctor, que confirmó que fueron alrededor de 80 personas trabajando y 219 evacuados en total.

En cuanto al tránsito, todas las líneas se encuentran interrumpidas y desde Trenes Argentinos no brindaron información acerca de la reanudación del servicio. Se espera que el operativo de remoción de los chapones caídos y de los cables que quedaron al descubierto llevará varias horas.

Alberto Crescenti explicó cómo se desencadenaron los hechos

Un amplio operativo de emergencia desplegado por el SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad permitió evacuar de manera ordenada a 219 pasajeros que habían quedado varados en una formación ferroviaria. Al finalizar el procedimiento, el titular del sistema de emergencias porteño, Alberto Crescenti, llevó tranquilidad a las familias de los usuarios y aseguró que no se registraron heridos de gravedad.

Según precisó el funcionario en diálogo con la prensa, en el lugar trabajaron alrededor de 50 ambulancias de manera preventiva. Del total de evacuados, el titular del SAME detalló que únicamente tres mujeres requirieron atención médica dentro de las unidades sanitarias tras sufrir cuadros de lipotimia y ataques de pánico, donde fueron compensadas y oxigenadas sin que fuera necesario derivarlas a un hospital.

"Lleven tranquilidad a los familiares que están viendo los medios porque por suerte no hay ninguna patología de urgencia. Están todos muy bien, no queda nadie adentro", afirmó Crescenti al confirmar que se desalojó la totalidad del tren.

"Hasta que no se corta el tercer riel, que es el que lleva electricidad, tenemos que estar pasivos. La orden nos la da Bomberos, porque si llegamos a bajar o tocarlo terminamos electrocutados nosotros", detalló sobre las causas por las que se demoró la evacuación de los pasajeros. En esa línea, remarcó una regla básica de los protocolos de rescate: "En emergencia se trabaja de esta manera: nosotros no podemos convertirnos en la próxima víctima de lo que vamos a sacar".

Finalmente, Crescenti señaló que comprendía la ansiedad de los usuarios que permanecieron a la espera dentro de la formación, pero insistió en que aguardar la confirmación técnica del corte de energía era indispensable para garantizar la integridad física tanto de los pasajeros como del personal de rescate.