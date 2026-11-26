En medio de la escandalosa separación de María Susini, Marian Saud se cansó de las especulaciones, negó ser la tercera en discordia y contó detalles de su encuentro privado con el actor.

Desde hace unos días, la separación de Facundo Arana y María Susini no para de generar revuelo. Sin embargo, hasta ahora faltaba una de las palabras más buscadas: la de Marian Saud , la mujer señalada como la tercera en discordia , quien finalmente rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

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La polémica estalló cuando en LAM revelaron detalles de la delicada situación que atravesaría el exmatrimonio y aseguraron que el actor estaría conociendo a otra mujer. En medio de estas versiones, también trascendió una fuerte interna familiar que habría terminado con el artista distanciado de su expareja y sus tres hijos.

Ahora, quien decidió tomar la palabra fue la mismísima Marian Saud, que habló con Radio La Red, se despegó del conflicto y negó mantener un vínculo amoroso con el actor, aunque reconoció que tuvieron un encuentro privado. “No soy ninguna tercera en discordia, yo no tengo nada que ver con esto”, aseguró.

Su descargo llegó después de que trascendiera una fotografía de la mascota de Arana en su domicilio, una situación que habría generado malestar en Susini.

Al ser consultada por la imagen que despertó las sospechas, Marian reconoció que tiene una buena relación con Facundo y confirmó que el actor estuvo en su casa junto a su perro. Sin embargo, explicó que se trató de una situación cotidiana y no de un intento de blanquear un romance.

“Tengo súper buena onda con Facu, sí vino a mi casa con su perrito, estaba jugando con mi perro y lo subí porque me pareció tierno, no estaba buscando nada y ni lo etiqueté”, aseveró.

“A Facundo lo conocí por una amiga en común que me lo presentó para que toque el saxo en la presentación de mi desfile. Cuando le llevamos la propuesta se súper copó y después nos dimos cuenta de que se superponía con su obra de teatro y quedamos en hacerlo el año que viene”, relató Saud.

Por otro lado, también explicó por qué decidió recibir al actor en la intimidad de su hogar y no encontrarse con él en un lugar público. “Nos reunimos para armar lo del año que viene, que supuestamente iba a ser una sorpresa y ya no lo es. También, era obvio que si nos juntábamos solos en un café iban a hablar”, sentenció, molesta por las versiones que trascendieron en las últimas horas.

Marian Saud es una empresaria y diseñadora de moda argentina especializada en alta costura. Tiene su propia firma, que lleva su nombre, con presencia en Buenos Aires y San Pablo.