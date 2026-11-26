Tras su separación de María Susini, salieron a la luz versiones sobre una fuerte interna familiar que tendría a India, la hija mayor de la expareja, en el centro de la polémica.

Facundo Arana y María Susini se separaron después de casi dos décadas de relación y tres hijos en común. Si bien la ruptura parecía haberse dado en buenos términos, en los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una fuerte interna familiar.

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De acuerdo con lo que trascendió en LAM y Puro Show, uno de los supuestos motivos que habría desencadenado el conflicto familiar estaría relacionado con la vida sentimental de India Arana. La joven de 18 años habría iniciado un romance con su instructor de equitación, un hombre de 40 años, situación que habría desatado el enojo del actor.

“Hace unos días hubo un rumor de reconciliación con María Susini porque los habían visto cenando a los dos a solas. Él me dijo que no, que simplemente había ido a comer con ella”, comenzó diciendo Nancy Duré en el programa de eltrece.

“Pero ayer en LAM dieron otra información, de un escándalo entre Facundo y María porque María le había quitado la posibilidad de ingresar al country donde vivían. Lo contó Pepe Ochoa” , agregó.

En ese contexto, la periodista se hizo eco de otra de las versiones que comenzaron a circular en torno a la familia y que involucraría a la hija mayor de la expareja. “T ambién se mencionó a la hija de Facundo, que si bien es mayor de edad, estaría saliendo con un muchacho bastante más grande, ella de 18 y él de 40 ”, especificó.

India Arana.

Así descubrió María Susini que Facundo Arana tenía otra mujer mientras quería reconquistarla

La relación entre Facundo Arana y María Susini terminó en enero del 2026, pero el actor intentó volver a conquistarla en los meses siguientes a la ruptura. Sin embargo, la modelo descubrió que, mientras tanto, hablaba con otra mujer. Eso hizo que el quiebre fuera definitivo.

Al momento de la separación entre Arana y Susini, ambos contaron que los motivos tenían que ver con el desgaste. Pero Pepe Ochoa reveló en LAM que en el momento en el que intentaron volver, tras las insistencias del actor, algo pasaba.

“Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver, quiero volver’, y a la vez estaba saliendo con otra persona”, contó Ochoa y agregó que Arana tiene un vínculo serio con esa nueva mujer: “A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”.

María Susini y Facundo Arana.

¿Cómo lo descubrió? "La pareja de Facundo, Marian Saud, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo y no le gustó nada a María. A ella le pareció apresurado. Ella no entendía por qué ocultaba que estaba en una relación", contó.

“Le escribí a María, le escribí a Facundo. Básicamente, hubo silencio de radio”, contó. Sin embargo, el regreso está descartado. Además, toda la familia está enojada con Arana, según reveló Ochoa.