Falleció a los 83 años en un hospital, según reportaron distintos medios. Fue un referente en el mundo de la música.

El periodismo musical se encuentra despidiendo a Ian "Molly" Meldrum , una de las figuras más influyentes de la industria del pop en Australia. Según informaron diversos medios , falleció a los 83 años, luego de haber seguido de cerca las carreras de numerosos artistas durante décadas. La noticia se confirmó el lunes y generó un fuerte impacto en el ambiente del espectáculo.

De acuerdo con esos reportes, e l deceso se produjo en la madrugada del lunes en el hospital Epworth de Richmond, en Melbourne. Algunas notas indican que llegó tras una larga batalla contra problemas de salud, aunque no ofrecen más detalles sobre su cuadro. Tampoco se precisaron las circunstancias exactas de sus últimas horas.

En paralelo, los medios que difundieron la noticia señalaron que se contactó a su familia para solicitar comentarios. Hasta ahora, no se reprodujo ninguna declaración de sus allegados. Mientras tanto, la repercusión se concentra en el recuerdo de su trayectoria.

Su muerte pone fin a una carrera de más de cinco décadas ligada al seguimiento de artistas locales e internacionales. Durante ese tiempo, Meldrum se ganó un lugar de enorme peso en la escena musical de su país. Por eso, su partida se vive como la pérdida de uno de los grandes protagonistas de la industria australiana.

Ian Alexander Meldrum, conocido simplemente como Molly, nació el 29 de enero de 1943 en Orbost, una zona rural del estado de Victoria, en Australia. A lo largo de su vida fue periodista, crítico musical, presentador de televisión y productor discográfico. Su recorrido en la industria del entretenimiento y la música superó las cinco décadas y lo convirtió en un ícono del medio. Además, era reconocido en todo el mundo por su sombrero Stetson.

En el terreno periodístico, escribió columnas y fue editor asistente en el periódico musical Go-Set, entre 1966 y 1974. También colaboró en Listener-In TV y TV Week. Su perfil de comunicador se extendió luego a la pantalla chica, donde alcanzó la mayor popularidad. Esa doble faceta, entre la escritura y la televisión, consolidó su lugar como referente de la música popular.

Redes sociales

Se convirtió en el rostro de Countdown, el programa musical de la cadena ABC emitido entre 1974 y 1987, desde donde impulsó a estrellas como AC/DC, INXS y Kylie Minogue. Su influencia era tal que podía lanzar una carrera al estrellato o acabar con ella. Cuando recomendaba a un grupo o artista con su frase característica, "hazte un favor" (do yourself a favour), el efecto solía verse en un aumento de las ventas de discos y entradas. Por el ciclo pasaron figuras de todo tipo, y hasta el hoy rey Carlos III apareció en el programa.

Como productor, fundó su propio sello discográfico, Melodian Records, y fue un ferviente seguidor del equipo de la AFL St Kilda. En 2014 fue incluido en el Salón de la Fama de los premios ARIA.