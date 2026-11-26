La AGN confirmó que el oro de Argentina está en el Banco de Inglaterra y advirtió que no está asegurado La Auditoría General de la Nación emitió un informe crítico sobre el envío de 1.000 barras de oro al exterior en 2024. El organismo afirmó que no pudo constatar la póliza de seguro del traslado y alertó sobre los resultados financieros negativos. Por Agregar C5N en









El titular del Banco Central quedó en el centro de los cuestionamientos tras la auditoría de la AGN. El titular del Banco Central quedó en el centro de los cuestionamientos tras la auditoría de la AGN.

Luego de un año de reclamos a Economía para saber dónde está el oro argentino, la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobó un informe con críticas a la conducta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se confirmó que las reservas internacionales están depositadas en el Banco de Inglaterra.

Según los datos del organismo de control, a los que accedió Ámbito Financiero, los lingotes fueron enviados al Reino Unido en una operación que tiene serias fallas administrativas, falta de documentación y pérdidas financieras posteriores.

Aunque el dictamen de “Operaciones de traslado y depósito de 1.000 barras de oro en el exterior” fue aprobado por la mayoría de los auditores, pero contó con el rechazo de los oficialistas Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff. Trascendió que, fuentes técnicas de la AGN advirtieron que la autoridad monetaria que dirige Santiago Bausili, envió respuestas insuficientes sobre el proceso.

La AGN detalló en su reporte, que entre junio y agosto de 2024 el BCRA trasladó 1.000 barras de oro a Londres, donde el Banco de Inglaterra (BoE) actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Más allá de confirmar el destino físico de los activos, los auditores cuestionaron la imposibilidad de verificar la cobertura aseguradora del envío internacional.

Según detalla el documento, cuando el equipo de auditoría solicitó ver la póliza contratada para resguardar los lingotes durante el transporte, el Banco Central convocó a los auditores a sus oficinas para exhibir los papeles, pero la documentación puesta a disposición "no se correspondía con la póliza solicitada". En cuanto a esto, la AGN advirtió sobre la debilidad crítica en la custodia documental y en la debida diligencia para proteger activos estratégicos.