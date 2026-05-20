20 de mayo de 2026 Inicio
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Qué necesita Boca para clasificar a octavos en la Copa Libertadores tras el polémico empate ante Cruzeiro

El panorama del Xeneize en la máxima cita continental quedó al rojo vivo tras un cierre de partido envuelto en controversias. El conjunto de la Ribera mantiene el destino en sus manos, pero la paridad en la tabla lo obliga a realizar cuentas.

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Boca se juega el semestre ante la Universidad Católica

Boca se juega el semestre ante la Universidad Católica

El escenario en la Copa Libertadores se volvió complejo para Boca después de una jornada repleta de polémicas en La Bombonera. El empate ante Cruzeiro por 1-1 achicó todos los márgenes de cara a la definición del Grupo D. Sin embargo, los de Claudio Úbeda tienen los cañones apuntando hacía el encuentro de la semana que viene, ya que el próximo jueves a las 21.30 se enfrentará a la Universidad Católica como local.

El equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo.
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Boca deberá ganar el próximo jueves para evitar una eliminación temprana como las de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro en octavos de final, y la de la Copa Libertadores 2025 cuando quedo afuera en la fase 2 ante Alianza Lima. Este equipo, comandado dentro de la cancha por Leandro Paredes, ha dejado algunos buenos destellos, aunque la irregularidad que mostró durante el semestre le jugó una mala pasada, y deberá ser superior a "La U" en su último encuentro para que el semestre termine de buena manera.

Boca - Cruzeiro

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Boca, de cara a lo que será el encuentro del próximo jueves, conserva una ventaja fundamental debido a las nuevas normativas de desempate de la Conmebol, las cuales priorizan los resultados entre los equipos igualados antes de recurrir a la diferencia de gol general. Por eso mismo, la victoria en la primera jornada ante la Universidad Católica podría ser clave e incluso dejarlo en el primer lugar, si los "Cruzados" no vencen el jueves a Barcelona en el Claro Arena.

Boca vs Cruzeiro

Los dirigidos por Claudio Úbeda se encuentran con 7 unidades, por encima de la U pero con los mismos puntos, aunque debajo de Cruzeiro que tiene 8. Si la Universidad Católica vence a Barcelona por la fecha 5, debido al nuevo formato, lo único que le sirve es una victoria en la última jornada, ya que en una hipotética igualdad de puntos con los brasileños, quedarían por detrás debido al desempate olímpico.

Sin embargo todo cambiaría con una victoria de Barcelona en Chile, porque llegaría 6 puntos y dejaría a Boca en la segunda posición al final de la fecha, obligando a los chilenos a ganar en La Bombonera y a Cruzeiro con la necesidad de sumar un punto como local ante los ecuatorianos para asegurar el boleto a octavos de final.

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