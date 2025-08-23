Se postergó el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura Aprevide tomó la determinación de aplazar el encuentro, que estaba pautado para el domingo en Avellaneda, luego de que en primera instancia se estableciera jugar sin público por los hechos violentos ocurridos en el duelo entre el Rojo y la U de Chile por la Copa Sudamericana. "Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile", escribieron desde el club. Por







Finalmente suspendieron el partido entre Independiente y Platense

El partido entre Independiente y Platense, que estaba programado para el domingo a las 20.30 por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, fue postergado y deberá ser reprogramado. La decisión la tomó la Aprevide, luego de los graves incidentes registrados el miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, durante el encuentro frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

La medida se resolvió, pese a que la Justicia había dejado abierta la posibilidad de que el duelo se disputara sin público en Avellaneda o en otro escenario. Finalmente, se optó por postergarlo hasta que se defina una nueva fecha.

“Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de A.Pre.Vi.De para posponer el partido con Platense, de manera que pueda realizarse con público, en nuestro estadio y en la fecha que determine la Justicia. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el cruce con la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan alentar al equipo en su cancha”, expresó la institución en un comunicado oficial.

indpendiente comunicado Tras una inspección de la Municipalidad de Avellaneda, Aprevide elaboró un informe que presentó a la Liga Profesional, recomendando la suspensión del encuentro. Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación de los episodios violentos ocurridos durante el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile.

Este viernes, la Fiscalía N°4 de Avellaneda había solicitado que Independiente no pudiera jugar con público en su estadio. El Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, avaló la disputa del partido en Avellaneda pero solo a puertas cerradas, dejando como alternativa la presencia de hinchas únicamente en caso de trasladar la localía.