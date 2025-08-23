Se agravó el estado de salud del hincha de la U. de Chile que se cayó de la tribuna de la cancha de Independiente Gonzalo Alfaro permanece en terapia intensiva en el Hospital Fiorito, con pronóstico reservado y presenta fractura cervical y de cráneo. Por







Gonzalo Alfaro pelea por su vida.

Llegan malas noticias desde el Hospital Fiorito, donde está internado Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile que cayó desde la tribuna visitante de la cancha de Independiente en medio de la batalla campal, que obligó a la suspensión del encuentro por la Copa Sudamericana. El hombre permanece en terapia intensiva, mientras que su pronóstico continúa siendo reservado.

De acuerdo con el último parte médico emitido desde la entidad, su salud se agravó durante las últimas horas. Cabe recordar que el hombre de 33 años presenta fractura de cervical y de cráneo.

Independiente vs U. de Chile AFP Su familia logró visitarlo tras viajar a Buenos Aires y se encontró con un escenario impactante: "Hablé con tres médicos especialistas donde se encuentra hospitalizado en la UCI. Mi hijo Gonzalo se encuentra en estado crítico, ya que tuvieron que hacerle una operación al cráneo, ya que se encontraba con una fractura de cráneo".

"Esto llevó a que los huesos rotos tuvieran que ser retirados por los cirujanos. Fue una operación de alto riesgo, por lo cual su cerebro se le hinchó y debieron aplicar un catéter en su cerebro”, contó su padre a un medio chileno.

En Chile, iniciaron una colecta para poder trasladarlo y que pueda terminar su recuperación en su país. Fue a través de la iniciativa del intendente de La Calera, Johny Piraino.