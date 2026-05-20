20 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es el futbolista argentino que impactó contra un auto, huyó y generó un choque en cadena

El delantero quedó internado con traumatismos múltiples luego de una madrugada que derivó en una causa judicial.

Por
 La Justicia aguarda los resultados de los análisis para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

 La Justicia aguarda los resultados de los análisis para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Un futbolista profesional de 25 años protagonizó en la madrugada del martes una cadena de choques sobre la avenida General Paz que quedó registrada en cámaras de seguridad y derivó en su detención y traslado al hospital. Se trata de Jonathan Berón, delantero de Tristán Suárez.

El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.
Te puede interesar:

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

Todo comenzó cerca de las 4.20, cuando el Ford Focus blanco que conducía Berón embistió a una camioneta a la altura del estadio de Platense, en Vicente López. Lejos de detenerse, el futbolista escapó por la General Paz y continuó circulando hasta ingresar a una estación de servicio ubicada en la intersección con De los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra, donde protagonizó un segundo siniestro de mayor escala.

Dentro de la estación, el vehículo del deportista impactó contra tres autos que se encontraban estacionados: otros dos Ford Focus y una camioneta RAM. En total, cuatro autos quedaron involucrados, algo que alarmó a clientes y empleados del lugar y obligó a cortar momentáneamente la circulación en la zona.

Personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y confirmó que el mismo conductor era responsable de ambos incidentes. Berón presentaba lesiones visibles en el rostro y signos evidentes de haber tomado alcohol. Fue atendido en el lugar por el SAME y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y un corte en la cara.

Choque General Paz

Quién es Jonathan Berón, el futbolista que chocó en General Paz

Jonathan Alessandro Berón tiene 25 años, es oriundo de Caseros y actualmente se desempeña como delantero en Tristán Suárez, club de la Primera Nacional donde llegó a principios de este año cedido por Vélez. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Estudiantes de Caseros y Deportivo Morón. El domingo previo al incidente había sido suplente en la victoria de su equipo ante Quilmes por la fecha 14 del torneo.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini. En el momento de su detención, el jugador se negó a realizar el test de alcoholemia alegando que no podía soplar por la lesión que tenía en la boca. Ante esa negativa, el auxiliar fiscal Matías Vila ordenó la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar su nivel de alcoholemia.

Beron tristan suarez

Como medida cautelar, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir del futbolista y la inmovilización del Ford Focus. Los resultados de los análisis de laboratorio serán determinantes para definir la imputación que recaerá sobre el jugador. La causa avanza mientras se recopilan las imágenes de las cámaras de seguridad y se realizan las pericias correspondientes. El club Tristán Suárez fue notificado del hecho y fuentes cercanas indicaron que el jugador podría recibir sanciones internas en paralelo al proceso judicial en curso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven tunecino se pierde la máxima cita

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

La perla de los Alpes.

Juega el Mundial 2026: cuál es el principal atractivo que tiene Suiza en los Alpes

Boca se juega el semestre ante la Universidad Católica

Qué necesita Boca para clasificar a octavos en la Copa Libertadores tras el polémico empate ante Cruzeiro

El equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo.

Este es el resultado que le conviene a Boca del partido entre Universidad Católica y Barcelona SC

En el Monumental, River jugará contra Bragantino desde las 21:30

En la previa de la final, River se quiere asegurar la clasificación a octavos de final en la Sudamericana

Paredes y todo Boca reclamaron la mano del final.
play

Qué dijo el VAR sobre las polémicas en Boca-Cruzeiro: los audios publicados por Conmebol

Rating Cero

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

Actores Argentinos y Ricardo Darín exigen regular la IA: "Mi imagen es mi herramienta"

Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Chiche Gelblung se refirió a su salud.

Chiche Gelblung habló por primera vez de su salud, tras ser internado en terapia intensiva

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.
play

"Ella genera...": el inesperado mensaje de Maxi López por el Martín Fierro a Wanda Nara

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

últimas noticias

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

Actores Argentinos y Ricardo Darín exigen regular la IA: "Mi imagen es mi herramienta"

Hace 10 minutos
Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Hace 23 minutos
Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Hace 25 minutos
El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

Hace 55 minutos
El joven tunecino se pierde la máxima cita

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

Hace 1 hora