Quién es el futbolista argentino que impactó contra un auto, huyó y generó un choque en cadena

Un futbolista profesional de 25 años protagonizó en la madrugada del martes una cadena de choques sobre la avenida General Paz que quedó registrada en cámaras de seguridad y derivó en su detención y traslado al hospital. Se trata de Jonathan Berón, delantero de Tristán Suárez.

Todo comenzó cerca de las 4.20, cuando el Ford Focus blanco que conducía Berón embistió a una camioneta a la altura del estadio de Platense, en Vicente López. Lejos de detenerse, el futbolista escapó por la General Paz y continuó circulando hasta ingresar a una estación de servicio ubicada en la intersección con De los Constituyentes, en el barrio porteño de Saavedra, donde protagonizó un segundo siniestro de mayor escala.

Dentro de la estación, el vehículo del deportista impactó contra tres autos que se encontraban estacionados: otros dos Ford Focus y una camioneta RAM. En total, cuatro autos quedaron involucrados, algo que alarmó a clientes y empleados del lugar y obligó a cortar momentáneamente la circulación en la zona.

Personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y confirmó que el mismo conductor era responsable de ambos incidentes. Berón presentaba lesiones visibles en el rostro y signos evidentes de haber tomado alcohol . Fue atendido en el lugar por el SAME y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y un corte en la cara.

Quién es Jonathan Berón, el futbolista que chocó en General Paz

Jonathan Alessandro Berón tiene 25 años, es oriundo de Caseros y actualmente se desempeña como delantero en Tristán Suárez, club de la Primera Nacional donde llegó a principios de este año cedido por Vélez. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Estudiantes de Caseros y Deportivo Morón. El domingo previo al incidente había sido suplente en la victoria de su equipo ante Quilmes por la fecha 14 del torneo.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini. En el momento de su detención, el jugador se negó a realizar el test de alcoholemia alegando que no podía soplar por la lesión que tenía en la boca. Ante esa negativa, el auxiliar fiscal Matías Vila ordenó la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar su nivel de alcoholemia.

Beron tristan suarez Redes sociales

Como medida cautelar, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir del futbolista y la inmovilización del Ford Focus. Los resultados de los análisis de laboratorio serán determinantes para definir la imputación que recaerá sobre el jugador. La causa avanza mientras se recopilan las imágenes de las cámaras de seguridad y se realizan las pericias correspondientes. El club Tristán Suárez fue notificado del hecho y fuentes cercanas indicaron que el jugador podría recibir sanciones internas en paralelo al proceso judicial en curso.