Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de marzo

El oficial opera opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en un contexto adverso para el país con el conflicto de Medio Oriente que recrudece.

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 en el Banco Nación , luego de haber caído $15 en la rueda del martes , en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, que disparó el valor del oro y petróleo y siembra incertidumbre bursátil y cambiaria en todo el mundo.

Las exportaciones argentinas crecieron 9,3% en 2025 y superaron los u$s87.000 millones

En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo . La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes.

La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

El dólar oficial se mueve en medio de la incertidumbre mundial ante la guerra en Medio Oriente.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.400 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.469,57 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.422,12

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.420.