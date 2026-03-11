11 de marzo de 2026 Inicio
Pensiones de ANSES: estos son los requisitos para acceder a las prestaciones

Las ayudas estatales cubren distintas situaciones familiares y sociales. Cada una posee condiciones específicas que determinan el acceso al beneficio.

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.

  • Las prestaciones previsionales incluyen distintas modalidades destinadas a cubrir necesidades familiares o situaciones de vulnerabilidad.
  • Desde marzo los haberes se actualizan con un incremento cercano al 2,9% según la fórmula basada en inflación.
  • Existen beneficios contributivos que surgen de aportes laborales y otros asistenciales que no requieren contribuciones previas.
  • También se mantiene una prestación destinada a personas mayores sin los años de aportes necesarios para jubilarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son las condiciones necesarias para acceder a las distintas pensiones vigentes en el sistema previsional argentino. Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas, como el fallecimiento del sostén familiar, la discapacidad o la falta de aportes suficientes para una jubilación.

El acceso depende tanto del cumplimiento de los requisitos como de la presentación del certificado correspondiente.
Ayuda Escolar de ANSES: el grupo que no la cobra en marzo 2026

Desde marzo, los haberes del sistema se actualizan mediante la fórmula que ajusta los ingresos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Con este mecanismo, jubilaciones y prestaciones registran un aumento cercano al 2,9%, mientras que continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

Dentro del esquema previsional conviven prestaciones contributivas, que surgen de los aportes realizados durante la vida laboral, y beneficios asistenciales otorgados por el Estado ante situaciones sociales particulares. Cada uno tiene requisitos específicos que determinan quiénes pueden acceder.

Pensión directa

Este beneficio corresponde cuando fallece un trabajador que se encontraba en actividad y cumplía con la condición de aportante regular o irregular con derecho. La prestación está destinada a brindar respaldo económico al grupo familiar luego de la pérdida del sostén del hogar.

Pueden solicitarla el cónyuge o conviviente previsional y los hijos solteros menores de 18 años. En caso de discapacidad, los hijos pueden acceder sin límite de edad siempre que la condición exista al momento del fallecimiento.

Pensión derivada

Se trata de la prestación que se tramita cuando fallece una persona que ya estaba jubilada. Al igual que en la modalidad directa, el objetivo es garantizar ingresos al núcleo familiar del titular fallecido.

Los beneficiarios habilitados son el cónyuge o conviviente previsional y los hijos solteros menores de 18 años, o sin límite de edad si presentan discapacidad. El monto suele ubicarse entre el 70% y el 80% del haber que percibía o le habría correspondido al titular.

PNC por invalidez

La Pensión No Contributiva por invalidez está dirigida a personas que acrediten una disminución de al menos el 66% en su capacidad laboral. Para acceder es obligatorio presentar el Certificado Médico Oficial digital.

Este beneficio no exige aportes previos, aunque sí requiere una evaluación socioeconómica que determine la situación patrimonial del solicitante.

PNC para madres de siete hijos o más

Esta prestación mensual está destinada a mujeres que tengan o hayan tenido siete o más hijos, incluyendo aquellos adoptados. El monto que se percibe equivale al valor de una jubilación mínima.

Al tratarse de una pensión no contributiva, el acceso también depende de una evaluación socioeconómica realizada por el organismo.

PNC por vejez

Está dirigida a personas de 70 años o más que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no poseen ingresos ni bienes que les permitan sostenerse económicamente. El beneficio tampoco requiere aportes previos y su otorgamiento se define luego de analizar la situación social del solicitante.

Pensiones graciables

Estas prestaciones son otorgadas por el Congreso de la Nación y están destinadas a personas que atraviesan circunstancias particulares de vulnerabilidad. Se conceden de manera excepcional y forman parte del conjunto de ayudas estatales orientadas a brindar apoyo económico en casos especiales.

Pensión universal para el adulto mayor

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima e incluye cobertura médica a través de PAMI. En marzo de 2026, el ingreso total con el refuerzo extraordinario alcanza los $365.680,70. Para recibir esta prestación es obligatorio residir en el país y no percibir otra jubilación, pensión o programa social.

