Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 840.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las colocaciones bancarias siguen ofreciendo retornos previsibles en períodos breves. Elegir el canal adecuado puede mejorar el resultado final.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

  • Invertir $840.000 durante 30 días permite obtener una ganancia superior a los $14.000 según el canal utilizado.
  • Las operaciones realizadas por medios electrónicos ofrecen tasas más altas que las efectuadas en sucursal.
  • La diferencia entre ambas modalidades impacta directamente en el monto final acreditado.
  • En un contexto de inflación más moderada, estas colocaciones buscan sostener el valor del ahorro en el corto plazo.

Destinar $840.000 a un plazo fijo durante marzo permite conocer desde el inicio cuál será el rendimiento obtenido al finalizar el período de inversión. Este instrumento financiero continúa siendo una alternativa habitual para quienes buscan una renta previsible sin asumir grandes niveles de riesgo.

En el escenario económico actual, caracterizado por una desaceleración del ritmo inflacionario y tasas bancarias que se mantienen relativamente estables, las colocaciones a corto plazo vuelven a ser consideradas dentro de las estrategias de ahorro más conservadoras.

El resultado final depende principalmente de la tasa aplicada por cada entidad y del canal elegido para constituir la operación, ya que muchas instituciones ofrecen condiciones más competitivas cuando la inversión se realiza a través de plataformas digitales.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $840.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $840.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $14.153,42. De esta forma, el monto total que se recibe al finalizar el período asciende a $854.153,42.

En cambio, cuando la inversión se realiza mediante canales electrónicos, las tasas suelen ser más elevadas. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, la ganancia llega a $16.915,07. Así, el total acreditado al vencimiento alcanza los $856.915,07.

Esta diferencia responde a la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de home banking y aplicaciones, ofreciendo mejores condiciones para quienes operan de manera digital.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones económicas para el comienzo de 2026 estiman una inflación mensual cercana al 2%, un nivel más moderado en comparación con etapas previas. En ese contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un rendimiento neutral cuando se los compara con el avance de los precios.

Las colocaciones realizadas por medios electrónicos muestran una ventaja relativa, ya que las tasas más altas permiten acompañar de forma algo más eficiente el incremento del costo de vida en horizontes de corto plazo.

Aunque la diferencia con la inflación puede ser limitada, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, monitorear las tasas vigentes y ajustar la estrategia de ahorro resulta clave para preservar el poder adquisitivo.

