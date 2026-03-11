11 de marzo de 2026 Inicio
Ayuda Escolar de ANSES: el grupo que no la cobra en marzo 2026

El aporte anual busca acompañar los gastos del comienzo del ciclo lectivo. El pago depende de acreditar la asistencia a una institución educativa reconocida.

Por
El acceso depende tanto del cumplimiento de los requisitos como de la presentación del certificado correspondiente.

  • La ayuda anual destinada a familias con hijos escolarizados ya tiene monto confirmado para 2026.
  • El beneficio alcanza a titulares de AUH y del sistema de asignaciones familiares que cumplan ciertas condiciones.
  • El pago depende de la presentación del certificado escolar correspondiente a cada menor.
  • Quienes no cumplen los requisitos de edad, escolaridad o documentación quedan fuera del cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el funcionamiento de la Ayuda Escolar Anual para 2026, un apoyo económico destinado a acompañar a las familias con hijos en edad educativa durante el inicio del ciclo lectivo.

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.
Pensiones de ANSES: estos son los requisitos para acceder a las prestaciones

Este beneficio se paga una vez al año y está orientado a aliviar parte de los gastos que suelen aparecer al comienzo de clases, como la compra de útiles, uniformes o materiales escolares. Para este año, el organismo fijó el monto en $85.000 por cada hijo que cumpla las condiciones establecidas.

La asistencia está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo y a quienes reciben asignaciones familiares dentro del sistema SUAF, siempre que acrediten la escolaridad de los menores. El acceso depende tanto del cumplimiento de los requisitos como de la presentación del certificado correspondiente.

Requisitos para acceder a la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

Para recibir este apoyo económico es necesario acreditar que los niños o adolescentes asisten a una institución educativa reconocida y presentar la documentación solicitada cada año.

En el caso de hijos sin discapacidad, las condiciones son las siguientes:

  • Tener entre 45 días y 18 años.
  • Asistir a un establecimiento educativo oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad, los requisitos presentan algunas diferencias:

  • No existe límite de edad.
  • Deben concurrir a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o espacios de apoyo que estén reconocidos por el organismo.

Las familias que no cumplen estas condiciones no acceden al beneficio, ya que la ayuda está destinada a hogares que acrediten escolaridad dentro de estos parámetros.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cómo acceder

El trámite para presentar el certificado escolar se realiza de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES y es obligatorio para habilitar el pago luego de que lo validara el organismo.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la sección Hijos.
  • Seleccionar la opción Presentar certificado escolar.
  • Generar el formulario correspondiente a cada menor.
  • Imprimir el documento y llevarlo al establecimiento educativo para su firma.
  • Tomar una fotografía o escanear el formulario firmado.
  • Volver a subir el archivo en la misma sección del sistema.
Cuándo cobro la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

El organismo suele realizar un pago general entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar en el país. Aún así, el depósito se acredita aproximadamente 60 días después de que la familia carga el certificado escolar en el sistema. Esto significa que quienes presenten la documentación más tarde recibirán el dinero una vez que el documento sea revisado y aprobado.

Para titulares de la Asignación Universal por Hijo, no cargar el certificado puede impedir el acceso a la ayuda e incluso afectar la continuidad de la asignación. Por ese motivo, el organismo recomienda completar el trámite lo antes posible para evitar demoras o rechazos.

