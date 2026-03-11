La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño La actriz y cantante uruguaya apostó por una nueva coloración que ilumina su cabello corto y generó repercusión entre seguidores en redes sociales. + Seguir en







Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

Natalia Oreiro sorprendió con una transformación capilar que llamó la atención en redes.

La artista eligió reflejos cobrizos y anaranjados para iluminar su melena corta.

El estilo responde a una tendencia beauty que gana protagonismo en coloración.

El nuevo look fue acompañado por un atuendo llamativo que completó su estética fashionista. La transformación de Natalia Oreiro volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. La actriz y cantante uruguaya decidió renovar su apariencia con un cambio de look que combina cabello corto con reflejos en tonos anaranjados, una propuesta pensada para acompañar la llegada del otoño y que rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos.

La artista pausó momentáneamente su agenda laboral para visitar a su estilista de confianza y modificar el aspecto de su cabellera. El resultado se conoció a través de un breve video publicado en sus historias de Instagram, donde la siguen casi dos millones de personas, y en el que se la vio mostrando su nueva coloración con matices cálidos.

Con el pelo todavía húmedo y moviendo la cabeza frente a cámara, Oreiro dejó ver un estilo moderno y descontracturado que potencia su corte corto con destellos de color. Aunque tiempo atrás ya había dejado atrás la melena larga que marcó su imagen en los primeros años de la década del 2000, en esta ocasión avanzó con una propuesta más audaz basada en reflejos cobrizos que iluminan su cabello oscuro.

Natalia Oreiro cambio de look Con babylights en tonos anaranjados, Natalia Oreiro se suma a una tendencia fuerte en coloración capilar. @nataliaoreirosoy Cómo se ve Natalia Oreiro con su cambio de look El nuevo estilo de Natalia Oreiro combina un corte de cabello corto con una técnica de coloración que aporta luminosidad. Su base castaña oscura se complementa con reflejos en tonos anaranjados, que generan un efecto cálido y ayudan a resaltar los rasgos de su rostro.

La elección responde a una tendencia cada vez más visible en el mundo de la estética capilar: las babylights cobrizas. Esta técnica busca sumar matices luminosos con tonalidades inspiradas en el cobre, el durazno o el fuego, lo que permite obtener un resultado vibrante sin perder elegancia.

Una de las características de este tipo de coloración es su versatilidad, ya que puede aplicarse de forma sutil o más marcada según el estilo que se busque. En el caso de la actriz, los reflejos se integran de manera natural a su base oscura y crean destellos de luz que iluminan la melena. Natalia Oreiro cambio de look 2 Natalia Oreiro sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo look con reflejos cobrizos en un video publicado en sus redes sociales. @nataliaoreirosoy El nuevo look fue acompañado por un outfit colorido compuesto por una camisa amarilla semiabierta con solapa blanca y una falda estampada de tiro alto con diseño botánico en tonos naranja, rojo, verde y dorado. La combinación entre vestimenta fashionista y cambio capilar generó repercusión en Instagram y cosechó numerosos elogios por parte de los usuarios.