IR A
IR A

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

El film acumula nueve nominaciones en la ceremonia, siendo un título destacado en categorías como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 

  • Guillermo del Toro estrenó su versión de Frankenstein, largamente esperada, primero en cines de EE.UU. el 17 de octubre de 2025 y en Argentina el 23 de octubre, antes de llegar al catálogo global de Netflix el 7 de noviembre, donde se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia y crítica.
  • La película cuenta con un elenco de primer nivel: Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como La Criatura, Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz, doble ganador del Oscar, en una adaptación que, fiel al estilo del director, explora la soledad y el desgarro existencial por sobre la imagen caricaturesca del monstruo clásico.
  • Con 9 nominaciones al Oscar 2026, incluyendo Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto (Elordi) y Mejor Banda Sonora (Alexandre Desplat), el film domina además las categorías técnicas —Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Sonido y Maquillaje— y se consolida como una de las grandes obras del cine contemporáneo.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro finalmente cumplió su sueño de décadas al llevar a la pantalla su versión de Frankenstein, una de las obras más esperadas del 2025. Tras su paso por la pantalla grande, la producción llegó al catálogo global de Netflix el 7 de noviembre, posicionándose rápidamente como un fenómeno de audiencia y crítica por su asombrosa estética gótica.

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.
Te puede interesar:

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

La película tuvo un estreno limitado en cines de Estados Unidos el 17 de octubre de 2025, mientras que en Argentina desembarcó en las salas el 23 de octubre. La dirección de Del Toro, fiel a su estilo, se aleja de las versiones más caricaturescas del monstruo para profundizar en la soledad y el desgarro existencial de los protagonistas.

Esta ambiciosa adaptación cuenta con un elenco estelar que da vida a los icónicos personajes de Mary Shelley. Oscar Isaac interpreta al brillante y atormentado Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi asume el desafiante rol de "La Criatura". El reparto se completa con figuras de la talla de Mia Goth, quien encarna a Elizabeth, y el doble ganador del Oscar Christoph Waltz.

frankenstein-2025

"Frankenstein" recibió un total de 9 nominaciones al Oscar 2026, incluyendo categorías de peso como Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto (por el trabajo de Jacob Elordi) y Mejor Banda Sonora Original, compuesta por Alexandre Desplat. Además, domina las ternas técnicas como Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Sonido y Maquillaje, consolidándose como una gran pieza del cine contemporáneo.

Netflix: sinopsis de Frankenstein

Esta adaptación de Frankenstein nos sumerge en la obsesión del barón Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un cirujano y científico cuya ambición por vencer a la muerte lo lleva a desafiar las leyes de la naturaleza. Tras años de experimentos clandestinos con materia orgánica inerte, Victor logra dar vida a una criatura (Jacob Elordi) construida a partir de restos humanos.

Sin embargo, al ver el resultado de su creación, el científico es invadido por el horror y el rechazo, abandonando a su suerte al ser que acaba de engendrar. A diferencia de otras adaptaciones, esta versión de Del Toro explora profundamente la perspectiva del "monstruo".

La Criatura, dotada de una sensibilidad y una inteligencia que su creador se niega a reconocer, deambula por un mundo que lo desprecia, buscando desesperadamente una conexión humana y respuestas sobre su propia existencia.

Tráiler de Frankenstein

Embed

Reparto de Frankenstein

  • Oscar Isaac como Victor Frankenstein
  • Jacob Elordi como La Criatura
  • Mia Goth como Elizabeth Lavenza
  • Christoph Waltz como Dr. Pretorious
  • Charles Dance como Padre de Victor Frankenstein
  • Felix Kammerer
  • David Bradley
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La secuela presenta un adelanto que recupera el tono excéntrico del clásico original: escenarios góticos, humor macabro y la presencia inconfundible de Beetlejuice provocando desastres en cada escena.
play

Esta secuela de terror recuerda a un clásico de los 80 y ahora se puede ver en Netflix: ya está entre lo más visto

Las escenas de combate, los paisajes de Asia y los momentos emotivos entre maestro y alumno fueron algunos de los elementos que hicieron que la película conectara con el público.
play

Esta remake de un clásico de los 90 fue furor por sus actores en 2010 y ahora llegó a Netflix: cuál es

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.
play

Puro canto y personajes entrañables: cuál es la película ideal para toda la familia que llegó a Netflix

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

Hace 7 minutos
La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando

Hace 8 minutos
El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

Hace 10 minutos
Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 12 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 17 minutos