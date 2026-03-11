Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix El film acumula nueve nominaciones en la ceremonia, siendo un título destacado en categorías como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. + Seguir en







La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi.

Guillermo del Toro estrenó su versión de Frankenstein , largamente esperada, primero en cines de EE.UU. el 17 de octubre de 2025 y en Argentina el 23 de octubre, antes de llegar al catálogo global de Netflix el 7 de noviembre, donde se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia y crítica.

La película tuvo un estreno limitado en cines de Estados Unidos el 17 de octubre de 2025, mientras que en Argentina desembarcó en las salas el 23 de octubre. La dirección de Del Toro, fiel a su estilo, se aleja de las versiones más caricaturescas del monstruo para profundizar en la soledad y el desgarro existencial de los protagonistas.

Esta ambiciosa adaptación cuenta con un elenco estelar que da vida a los icónicos personajes de Mary Shelley. Oscar Isaac interpreta al brillante y atormentado Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi asume el desafiante rol de "La Criatura". El reparto se completa con figuras de la talla de Mia Goth, quien encarna a Elizabeth, y el doble ganador del Oscar Christoph Waltz.

frankenstein-2025 "Frankenstein" recibió un total de 9 nominaciones al Oscar 2026, incluyendo categorías de peso como Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto (por el trabajo de Jacob Elordi) y Mejor Banda Sonora Original, compuesta por Alexandre Desplat. Además, domina las ternas técnicas como Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Sonido y Maquillaje, consolidándose como una gran pieza del cine contemporáneo.

Netflix: sinopsis de Frankenstein Esta adaptación de Frankenstein nos sumerge en la obsesión del barón Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un cirujano y científico cuya ambición por vencer a la muerte lo lleva a desafiar las leyes de la naturaleza. Tras años de experimentos clandestinos con materia orgánica inerte, Victor logra dar vida a una criatura (Jacob Elordi) construida a partir de restos humanos.

Sin embargo, al ver el resultado de su creación, el científico es invadido por el horror y el rechazo, abandonando a su suerte al ser que acaba de engendrar. A diferencia de otras adaptaciones, esta versión de Del Toro explora profundamente la perspectiva del "monstruo". La Criatura, dotada de una sensibilidad y una inteligencia que su creador se niega a reconocer, deambula por un mundo que lo desprecia, buscando desesperadamente una conexión humana y respuestas sobre su propia existencia.

