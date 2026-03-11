Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Muchos de los títulos nominados ya están disponibles para ver desde la comodidad de tu casa. Conocé en qué plataformas podés encontrar las producciones que compiten por la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo.

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se consolida como una de las más competitivas de la última década, marcando un retorno triunfal de grandes directores y elencos estelares que dominaron la taquilla y la crítica durante el último año.

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

Esta importante ceremonia no solo representa el máximo honor en la industria cinematográfica, sino que este año refleja una diversidad de géneros fascinante. Este 2026, la gala sorprende con hitos como el récord histórico de Sinners, que acumuló un total de 16 nominaciones , y el debut de la categoría de "Mejor Casting".

A continuación, la guía definitiva para que no te quedes afuera de la conversación y sepas dónde ver las favoritas.

La película F1 está disponible en la plataforma Apple TV+ . La trama sigue a la leyenda de las carreras Sonny Hayes, quien se ve obligado a liderar un equipo de Fórmula 1 en dificultades y a ser mentor de un joven prometedor, mientras busca una última oportunidad de llegar al éxito. Está protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski .

Frankenstein se puede ver exclusivamente a través de Netflix . El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante, interpretado por Oscar Isaac , y la criatura que engendra con su monstruosa ambición, encarnada por Jacob Elordi . Completan el elenco figuras como Mia Goth y Christoph Waltz .

Hamnet

hamnet

Dirigida por la oscarizada Chloé Zhao, la película se sumerge en la vida de Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) y su lucha por enfrentar la pérdida de su hijo, evento que inspiraría la obra más famosa de su esposo, William Shakespeare.

Hamnet tuvo un estreno reciente y, aunque brilló en los Globos de Oro, su llegada masiva a plataformas en Argentina se espera para las próximas semanas. Actualmente, se puede ver en Peacock para suscriptores de ese servicio, y también se encuentra en plataformas de alquiler y compra digital como Apple TV+.

Marty Supreme

Marty Supreme

Marty Supreme está disponible para alquiler en Amazon Prime Video y se espera su llegada al catálogo fijo de HBO Max próximamente. Bajo la dirección de Josh Safdie, la película presenta a Timothée Chalamet como un prodigio del tenis de mesa en una historia estilizada y vibrante que cuenta también con la participación de Gwyneth Paltrow y el debut cinematográfico de Tyler, the Creator.

Una batalla tras otra

Una batalla tras otra

Una batalla tras otra (título original One Battle After Another) ya forma parte del catálogo de HBO Max bajo el sello "Del cine a Max". Esta ambiciosa obra de Paul Thomas Anderson cuenta con un elenco de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, en un relato épico y visualmente revolucionario que ha sido aclamado por la crítica internacional.

El agente secreto

El agente secreto

El agente secreto está disponible en la plataforma MUBI. Dirigida por el argentino Rodrigo Moreno, la película cuenta con el protagonismo de Wagner Moura, quien interpreta a un hombre envuelto en una red de espionaje y dualidades en una trama que mezcla el suspenso político con una profunda exploración de la identidad.

Valor Sentimental

Valor sentimental Amazon Prime

Sentimental Value (o Valor Sentimental) se encuentra disponible en MUBI y también para alquiler en Apple TV. El director noruego Joachim Trier vuelve a colaborar con su musa Renate Reinsve en este drama conmovedor sobre una actriz y su complicada relación con su padre, un cineasta que intenta un regreso artístico, explorando los lazos familiares y el peso del pasado.

Sinners

Pecadores Michael B. Jordan

Sinners o Pecadores es una de las favoritas y se puede ver en HBO Max, además de estar disponible para alquiler en Mercado Play. Dirigida por Ryan Coogler, esta historia de terror gótico y supervivencia en el Mississippi de los años 30 cuenta con una doble interpretación magistral de Michael B. Jordan como hermanos gemelos que enfrentan fuerzas oscuras.

Sueños de trenes

sueños de trenes

Train Dreams (traducida como Sueños de trenes) está disponible en el catálogo de Netflix. Basada en la novela de Denis Johnson y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, la película narra la vida solitaria de un trabajador ferroviario a principios del siglo XX, capturando la melancolía y los cambios drásticos de una era en expansión.