La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

La banda publicó un comunicado en sus redes oficiales donde aclaró que mantiene las fechas previstas, jueves 2 y sábado 4 de abril, pero en una nueva locación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pasará con los tickets ya comprados.

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.
En comunicado por sus redes oficiales la banda aclaró que mantiene las fechas previstas y anunció que los shows se llevarán a cabo en el Parque de la Ciudad, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

"Los recitales se harán el Jueves 2 de abril y sábado 4 de abril como estaba previsto pero en el Parque de la Ciudad, Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada. Importante: la entrada (campo, popular y ambas plateas) es válida únicamente para el día que figura en la misma", señalaron en su cuenta de X.

Los motivos de la suspensión de los shows de La Renga en Huracán

De acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la decisión se tomó como medida precautoria, tras el derrumbe que se produjo a pocas cuadras del estadio Tomás Adolfo Ducó en un complejo habitacional de Parque Patricios.

La banda planeaba regresar a la Capital Federal con sus clásicos "banquetes" cuyas entradas estaban disponibles desde principios de enero pasado. Sin embargo, las autoridades determinaron que el predio del "Globo", por su cercanía a la zona del colapso, no presenta las condiciones necesarias para albergar a la multitudinaria audiencia que convoca la agrupación musical.

El incidente que motivó esta medida fue el derrumbamiento de una losa en el estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Mafalda 907, entre Ástor Piazzolla y la avenida Suárez. Este complejo está vinculado al plan Procrear, cuyas viviendas comenzaron a adjudicarse en 2021. Existe una investigación para determinar qué ocurrió en la estructura del edificio y cuáles pudieron ser las causas del episodio.

El hundimiento de parte de la estructura, que sepultó más de 60 vehículos, obligó a las autoridades a evacuar de manera preventiva a los residentes de los edificios cercanos mientras avanzan las pericias. El sector afectado corresponde específicamente al techo de las cocheras del complejo, una zona sensible dentro de la arquitectura del lugar debido a que debe soportar cargas provenientes de los niveles superiores y de los espacios abiertos situados sobre dicha cubierta.

