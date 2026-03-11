La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios La banda publicó un comunicado en sus redes oficiales donde aclaró que mantiene las fechas previstas, jueves 2 y sábado 4 de abril, pero en una nueva locación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pasará con los tickets ya comprados. + Seguir en







Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. Redes sociales

La Renga confirmó este miércoles el lugar donde llevará a cabo los recitales del jueves 2 y sábado 4 de abril, previstos en el estadio de Huracán, pero que habían sido suspendidos por el Gobierno de la Ciudad debido al derrumbe del estacionamiento en el complejo "Estación Buenos Aires" de Parque Patricios, ubicado a cuatro cuadras de la cancha.

En comunicado por sus redes oficiales la banda aclaró que mantiene las fechas previstas y anunció que los shows se llevarán a cabo en el Parque de la Ciudad, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

"Los recitales se harán el Jueves 2 de abril y sábado 4 de abril como estaba previsto pero en el Parque de la Ciudad, Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada. Importante: la entrada (campo, popular y ambas plateas) es válida únicamente para el día que figura en la misma", señalaron en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/larenga/status/2031707132249129419&partner=&hide_thread=false Debido a razones de público conocimiento los shows del 02 y 04 de Abril se realizarán en estás mismas fechas en el Parque de la Ciudad ya que el estadio del Club Atletico Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado para esas fechas .



Los recitales… pic.twitter.com/pHLm9re6up — La Renga (@larenga) March 11, 2026 Los motivos de la suspensión de los shows de La Renga en Huracán De acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la decisión se tomó como medida precautoria, tras el derrumbe que se produjo a pocas cuadras del estadio Tomás Adolfo Ducó en un complejo habitacional de Parque Patricios.

La banda planeaba regresar a la Capital Federal con sus clásicos "banquetes" cuyas entradas estaban disponibles desde principios de enero pasado. Sin embargo, las autoridades determinaron que el predio del "Globo", por su cercanía a la zona del colapso, no presenta las condiciones necesarias para albergar a la multitudinaria audiencia que convoca la agrupación musical.