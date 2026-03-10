10 de marzo de 2026 Inicio
El "flaquito" que River rechazó y ahora la rompe en Europa y sueña con el Mundial 2026

Un delantero argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en la Premier League y recuerda el episodio que casi lo deja fuera del fútbol grande.

Por
Valentín Castellanos recordó su prueba fallida en River cuando era adolescente.

  • Valentín "Taty" Castellanos fue rechazado en River durante una prueba por su físico.

  • Hoy juega en West Ham y su pase está valuado en 29 millones de euros.

  • Brilló previamente en MLS, Girona y Lazio antes de llegar a la Premier League.

  • Su presente goleador lo pone en el radar rumbo al Mundial 2026.

El “flaquito” que River rechazó y que hoy la rompe en Europa es Valentín “Taty” Castellanos, delantero argentino que actualmente juega en West Ham y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con la ilusión de meterse en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

El atacante mendocino, de 27 años, reveló recientemente que cuando era adolescente se probó en las inferiores del club de Núñez, pero su camino quedó truncado por una razón inesperada: su contextura física. En aquel momento, los entrenadores consideraron que era demasiado delgado para competir con los futbolistas que ya estaban en el sistema formativo del club.

Lejos de frustrarse, Castellanos tomó esa experiencia como un impulso. Volvió a Mendoza, comenzó a trabajar en su preparación física y construyó un recorrido profesional que lo llevó desde la liga local hasta las principales ligas del mundo.

Cuándo es el Mundial 2026

El próximo Mundial se disputará entre junio y julio de 2026 y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, ya tiene parte de su calendario definido y se prepara para defender el título obtenido en Qatar 2022. El torneo contará con una fase de grupos ampliada y más partidos que en ediciones anteriores.

En ese escenario internacional, varios futbolistas argentinos que brillan en el exterior intentan meterse en la consideración del cuerpo técnico. Entre ellos aparece el nombre de Castellanos, que gracias a su rendimiento goleador en Europa logró posicionarse entre los delanteros argentinos más destacados del momento.

Antes de su llegada a Inglaterra, el atacante tuvo un recorrido ascendente. Primero brilló en New York City en la MLS, donde fue uno de los máximos goleadores del torneo. Luego pasó por Girona en España y más tarde por Lazio en Italia, donde continuó mostrando su capacidad para marcar goles.

Ese rendimiento convenció al West Ham, que desembolsó alrededor de 29 millones de euros para sumarlo a la Premier League. Allí comenzó a consolidarse en uno de los campeonatos más competitivos del mundo, demostrando que el rechazo que sufrió en su juventud no definió su destino.

