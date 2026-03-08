Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Un informe internacional reveló qué jugadores hoy no aparecen en la consideración del entrenador argentino para la próxima Copa del Mundo.

Los futbolistas de la Selección Argentina que hoy aparecen descartados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 son Ángel Di María, Juan Foyth, Valentín Carboni, Ángel Correa, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho , según un análisis publicado por Sports Illustrated.

Un informe de Sports Illustrated analizó los nombres que hoy no entrarían en la convocatoria de la Selección argentina para el Mundial 2026.

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , el cuerpo técnico comienza a definir los últimos detalles de una lista que tendrá apenas 26 lugares disponibles , una cifra que obliga a tomar decisiones difíciles incluso con futbolistas que formaron parte del proceso campeón del mundo.

La base del plantel que levantó el trofeo en Qatar 2022 se mantiene en gran parte, pero el paso del tiempo, las lesiones prolongadas y el rendimiento irregular en los clubes empiezan a reconfigurar el panorama. Algunos jugadores históricos perdieron continuidad, mientras que otros fueron superados por nuevas alternativas que surgieron en las principales ligas de Europa .

El caso más claro es el de Ángel Di María , quien decidió retirarse de la Selección argentina tras la conquista de la Copa América 2024. Aunque atraviesa un gran momento en Rosario Central , el propio jugador confirmó que mantiene firme su postura y no planea volver a vestir la camiseta albiceleste. El extremo fue protagonista de una de las etapas más exitosas del seleccionado, con goles decisivos en la final de la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 , donde también marcó en la final ante Francia.

El defensor surgido en Estudiantes de La Plata quedó prácticamente descartado tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda durante un partido entre Villarreal y Real Madrid. Los tiempos de recuperación para este tipo de lesión suelen extenderse durante varios meses, por lo que su presencia en el Mundial aparece muy complicada.

Valentín Carboni

Otro de los casos afectados por problemas físicos es el de Valentín Carboni, mediocampista ofensivo que pertenece al Inter de Milán y actualmente se encontraba a préstamo en Racing Club. Durante una práctica reciente sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de competencia durante gran parte de la temporada.

Ángel Correa

El delantero surgido en San Lorenzo perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico en los últimos meses. A pesar de haber sido parte del proceso campeón del mundo, su participación en las convocatorias recientes fue cada vez menor. Juega en Tigres de México, donde mantiene continuidad pero sin lograr recuperar un lugar entre las principales opciones ofensivas de Scaloni.

Marcos Acuña

El lateral izquierdo campeón del mundo en Qatar 2022 atraviesa un presente irregular marcado por distintas lesiones y una menor continuidad en River Plate. Aunque su experiencia lo mantiene dentro del radar, hoy aparece relegado frente a otros nombres que ganaron terreno en su posición.

garnacho buonanotte 1 Garnacho perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico. Dan Istitene/Getty Images

Alejandro Garnacho

El joven extremo del Chelsea es uno de los casos más llamativos. Durante gran parte del proceso parecía tener un lugar asegurado por su talento y proyección. Sin embargo, su irregularidad deportiva y algunas polémicas fuera de la cancha generaron dudas en el cuerpo técnico, que hoy prioriza a futbolistas con mayor regularidad.