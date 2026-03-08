8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Un informe internacional reveló qué jugadores hoy no aparecen en la consideración del entrenador argentino para la próxima Copa del Mundo.

Por
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

  • Un informe de Sports Illustrated analizó los nombres que hoy no entrarían en la convocatoria de la Selección argentina para el Mundial 2026.

  • Lesiones y decisiones deportivas condicionan a varios campeones del ciclo reciente.

  • Algunos históricos ya no forman parte del proyecto rumbo al Mundial 2026.

  • La lista final de la Albiceleste será de 26 futbolistas.

Los futbolistas de la Selección Argentina que hoy aparecen descartados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 son Ángel Di María, Juan Foyth, Valentín Carboni, Ángel Correa, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho, según un análisis publicado por Sports Illustrated.

Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.
Te puede interesar:

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico comienza a definir los últimos detalles de una lista que tendrá apenas 26 lugares disponibles, una cifra que obliga a tomar decisiones difíciles incluso con futbolistas que formaron parte del proceso campeón del mundo.

La base del plantel que levantó el trofeo en Qatar 2022 se mantiene en gran parte, pero el paso del tiempo, las lesiones prolongadas y el rendimiento irregular en los clubes empiezan a reconfigurar el panorama. Algunos jugadores históricos perdieron continuidad, mientras que otros fueron superados por nuevas alternativas que surgieron en las principales ligas de Europa.

Ángel Di María
Ángel Di María decidió retirarse de la Selección argentina tras el ciclo campeón.

Ángel Di María decidió retirarse de la Selección argentina tras el ciclo campeón.

Ángel Di María

El caso más claro es el de Ángel Di María, quien decidió retirarse de la Selección argentina tras la conquista de la Copa América 2024. Aunque atraviesa un gran momento en Rosario Central, el propio jugador confirmó que mantiene firme su postura y no planea volver a vestir la camiseta albiceleste. El extremo fue protagonista de una de las etapas más exitosas del seleccionado, con goles decisivos en la final de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, donde también marcó en la final ante Francia.

Juan Foyth

El defensor surgido en Estudiantes de La Plata quedó prácticamente descartado tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda durante un partido entre Villarreal y Real Madrid. Los tiempos de recuperación para este tipo de lesión suelen extenderse durante varios meses, por lo que su presencia en el Mundial aparece muy complicada.

Valentín Carboni

Otro de los casos afectados por problemas físicos es el de Valentín Carboni, mediocampista ofensivo que pertenece al Inter de Milán y actualmente se encontraba a préstamo en Racing Club. Durante una práctica reciente sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de competencia durante gran parte de la temporada.

Ángel Correa

El delantero surgido en San Lorenzo perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico en los últimos meses. A pesar de haber sido parte del proceso campeón del mundo, su participación en las convocatorias recientes fue cada vez menor. Juega en Tigres de México, donde mantiene continuidad pero sin lograr recuperar un lugar entre las principales opciones ofensivas de Scaloni.

Marcos Acuña

El lateral izquierdo campeón del mundo en Qatar 2022 atraviesa un presente irregular marcado por distintas lesiones y una menor continuidad en River Plate. Aunque su experiencia lo mantiene dentro del radar, hoy aparece relegado frente a otros nombres que ganaron terreno en su posición.

garnacho buonanotte 1
Garnacho perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Garnacho perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Alejandro Garnacho

El joven extremo del Chelsea es uno de los casos más llamativos. Durante gran parte del proceso parecía tener un lugar asegurado por su talento y proyección. Sin embargo, su irregularidad deportiva y algunas polémicas fuera de la cancha generaron dudas en el cuerpo técnico, que hoy prioriza a futbolistas con mayor regularidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Cómo está la pelea por el tercer delantero de la Selección argentina para el Mundial 2026

Rodrygo sufrió una grave lesión de rodilla y quedó fuera del Mundial.

Llora la redonda: las 17 figuras que se pierden el Mundial 2026 por lesión

La baja golpea a Brasil en la recta final hacia el Mundial 2026.

Bombazo: una de las potencias del Mundial 2026 pierde a una figura por rotura de ligamento cruzado

Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 

Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026

Cinco finales inolvidables de la Copa del Mundo.

Cinco finales que quedarán en la historia de los Mundiales: fueron partidazos

Escándalos que marcaron la historia de los Mundiales.

Los 5 escándalos más resonantes de la historia de los Mundiales

Rating Cero

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

últimas noticias

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

Hace 8 minutos
El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Hace 13 minutos
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Hace 34 minutos
Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Hace 46 minutos
play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Hace 51 minutos