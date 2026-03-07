7 de marzo de 2026 Inicio
Llora la redonda: las 17 figuras que se pierden el Mundial 2026 por lesión

Varias estrellas del fútbol internacional quedaron fuera de la Copa del Mundo por lesiones graves que alteraron el panorama de sus selecciones.

Rodrygo sufrió una grave lesión de rodilla y quedó fuera del Mundial.

  • Rodrygo sufrió rotura de ligamento cruzado y estará más de 6 meses fuera.

  • Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles y quedó descartado para el torneo.

  • Samu Omorodion también padeció una lesión ligamentaria que lo deja fuera del Mundial.

  • Otras figuras internacionales quedaron sin chances por lesiones o falta de clasificación.

El Mundial 2026 ya tiene varias ausencias de peso incluso antes de comenzar. Distintas lesiones graves dejaron fuera de la Copa del Mundo a futbolistas que eran protagonistas en sus selecciones, entre ellos Rodrygo, Juan Foyth y Samu Omorodion, casos que encendieron las alarmas en sus respectivos equipos.

Demichelis debutó con empate en Mallorca.
Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

La noticia que disparó el listado fue la grave lesión del brasileño Rodrygo, atacante del Real Madrid. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha durante un partido de liga, una lesión que demanda más de seis meses de recuperación y lo deja sin posibilidades de llegar al torneo.

Con el Mundial programado en Estados Unidos, México y Canadá, los plazos médicos juegan un papel clave y cada lesión grave cambia los planes de los entrenadores, que deben buscar reemplazos para jugadores considerados titulares.

Juan Foyth
Juan Foyth será una baja importante para la Selección argentina.

Las figuras que se pierden el Mundial 2026

La baja de Rodrygo se suma a otros casos importantes. El defensor argentino Juan Foyth, del Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y tendrá aproximadamente ocho meses de recuperación, lo que también lo descarta para el torneo.

En España, el delantero Samu Omorodion, una de las jóvenes promesas de la selección, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando para el Porto y tampoco podrá estar en la Copa del Mundo.

El listado de ausencias también incluye futbolistas que quedaron fuera porque sus selecciones no lograron clasificarse. Entre ellos aparecen nombres de peso como Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia), Dominik Szoboszlai (Hungría), Jan Oblak (Eslovenia), Dusan Vlahovic (Serbia) y Keylor Navas (Costa Rica).

Otros futbolistas destacados que tampoco estarán son Victor Osimhen y Ademola Lookman con Nigeria, Bryan Mbeumo y André Onana con Camerún, además de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, cuyos seleccionados no lograron su clasificación.

Kvaratskhelia figura del partido Eurocopa 2024 vs Portugal
Khvicha Kvaratskhelia no podrá jugar el Mundial tras la eliminación de Georgia.

Además, hay jugadores que todavía están en duda por lesiones recientes, como Josko Gvardiol, quien se recupera de una fractura de tibia, Mikel Merino, operado por una fractura por estrés, y el arquero alemán MarcAndré ter Stegen, que atraviesa un proceso de recuperación muscular.

