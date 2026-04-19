"Hoy juega el Trinche": Tomás Carlovich, el mito más grande del fútbol argentino

Se cumplen 80 años del nacimiento del jugador rosarino, sobre el que hay un gran enigma: fue considerado uno de los mayores talentos que hubo en el país, pero prácticamente no hay videos de su carrera. Historia de un futbolista descomunal, que inventó el doble caño y bailó a la Selección argentina en un amistoso.

"Al Trinche que fue mejor que yo" , fue el mensaje que escribió de puño y letra Diego Armando Maradona en una camiseta de Central Córdoba de Rosario para Tomás Felipe Carlovich , ese jugador mitológico del Ascenso de Argentina que tenía un talento descomunal, al que muchos tildaron como el mejor que vieron en sus vidas. Sin embargo, ante la carencia de registros audiovisuales –apenas se conocen tres-, se potenció la leyenda .

De qué jugador se trata: fue campeón en el fútbol argentino más de una vez y luego del retiro se dedicó a otro rubro

El Trinche fue un mediocampista central muy elegante, zurdo, que imponía presencia con su 1,90 . Desde todos los ángulos que se lo analiza, tenía cualidades atípicas. Los hombres con mayores conocimientos del fútbol, a la hora de describirlo, utilizan una combinación de los mejores: la elegancia de Fernando Redondo , la sapiencia de Juan Román Riquelme y la calidad del Pelusa .

“Jugaba mejor que Maradona” , una definición que se esparció entre los futboleros que tuvieron el privilegio de disfrutar sus pases, gambetas, cambios de frente y, su especialidad: el doble caño . A este número 5 le gustaba pasar la pelota entre las piernas de sus rivales, primero de frente y luego, cuando el oponente se daba vuelta, volvía a repetir la acción. Un distinto, como alguna vez dijo Jorge Valdano: “Un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe” .

Nacido el 19 de abril de 1946, fue uno de los siete hijos de la familia Carlovich. Vivió en el barrio Belgrano de Rosario y llegó a las Inferiores de Rosario Central . Lo prestaron a Sporting de Bigand –Santa Fe- y luego volvió al Canalla para debutar en Primera en 1969. Sin embargo, apenas llegó a jugar un segundo partido. Para 1971 pasó a Flandria y al año siguiente se cruzó con su gran amor: Central Córdoba de Rosario , donde tuvo cuatro etapas y es ídolo absoluto.

Cuando el Trinche conoció a Diego, su ídolo, antes de la pandemia.

César Menotti, José Pekerman y Marcelo Bielsa , por citar algunos fanáticos de la pelota, eran habituales asistentes al estadio Gabino Sosa del Charrúa –como le dicen al elenco rosarino- para verlo en la década del 70. Todos eran parte de esa cita con el fenómeno del Ascenso. “Hoy juega el Trinche” , fue el mensaje que identificó a los enamorados del juego.

“Me emocionó verlo jugar, tengo un recuerdo imborrable”, reveló Pekerman, quien jugaba en Argentinos Juniors y aprovechaba sus momentos libres para recorrer los 300 kilómetros que separaban la Ciudad de Buenos Aires con Rosario sólo para ir a ver a Carlovich, que jugaba en los torneos de Primera B y Primera C del fútbol argentino.

Realmente jugaba muy bien, pero no sé si fue la vagancia a la hora de entrenar que hiciera que no llegara más lejos. Si él se hubiese dedicado como profesional habría llegado a otro nivel. No se si iba a jugar tanto como Maradona, pero que iba a hacer ruido, ponele la firma (Mario Kempes) Realmente jugaba muy bien, pero no sé si fue la vagancia a la hora de entrenar que hiciera que no llegara más lejos. Si él se hubiese dedicado como profesional habría llegado a otro nivel. No se si iba a jugar tanto como Maradona, pero que iba a hacer ruido, ponele la firma (Mario Kempes)

“Parecía que la pelota lo llevaba. Parecía una pelota inteligente, que disfrutaba de hacer las cosas artísticas y arrastrar atrás a un futbolista”, fue la metáfora que utilizó Menotti. Fue el propio técnico campeón del mundo en Argentina 1978 quien convocó al Trinche en 1976, cuando jugaba para Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero nunca se presentó: “Dijo que no se había enterado porque estaba pescando”.

Carlovich en Central Córdoba Bigotes y pelo largo. Carlovich marcó una época en el Ascenso.

Así era Carlovich. Un hombre impredecible dentro y fuera de la cancha. Si bien hay muchas fábulas sobre su proceder, hay otras verídicas: mantenía la humildad de un joven criado sin sobrarle lujos, que se formó jugando descalzo “en el campito”, que disfrutaba estar con la pelota por encima de todo.

“Tenía una manera de jugar que te sorprendía. Uno se preguntaba cómo podía ser lo que hacía siendo tan grandote. Es una verdadera leyenda. Pero le costó entender lo que es ser profesional. Una pena que no haya trascendido más. No se dedicó más porque no quiso o no pudo. No se dio cuenta las tremendas condiciones que tenía”, describió Carlos Aimar, quien jugaba en Rosario Central y fue contemporáneo.

El Cai integró junto con Carlovich la Selección de Rosario de abril de 1974, que jugó un histórico amistoso contra la Selección argentina en la cancha de Newell’s. El equipo albiceleste, que era dirigido por Vladislao Cap, se preparaba para el Mundial de Alemania y enfrentó a un combinado local, que estuvo formado por cinco jugadores de Central –campeón del Nacional 73-, cinco de la Lepra –ganaría el Metropolitano 1974- y uno de Central Córdoba: el Trinche.

Cuentan las crónicas periodísticas y las personas que asistieron al partido que el baile fue infernal. Carlovich controló el juego y fue imparable para los futbolistas de la Selección. Al término del primer tiempo, los rosarinos ganaban 3-0 y muchos aseguraron que un miembro del cuerpo técnico de Argentina llegó al vestuario del combinado local con un pedido para los técnicos Carlos Griguol y Juan Carlos Montes: “Saquen al 5”. El Trinche fue reemplazado a los 15’ del segundo tiempo y el partido terminó 3-1.

Tomás Trinche Carlovich El mural que inmortalizó al Trinche en la cancha de Central Córdoba. X: @GuillemBalague

A 80 años de su nacimiento, la mejor descripción sobre su vida la dio el propio Carlovich, durante una entrevista con la periodista Georgina Monforte en 2018: "Hice lo que quise, lo disfruté a mi manera, como yo quise. Estando en Central Córdoba para mí era jugar en el Real Madrid o el Barcelona. ¿Sabés lo que es hacer lo que a uno le gusta y encima te pagan? Yo fui bendecido porque de chico jugué a la pelota, estoy contento de haberlo hecho y de que me haya llevado por todos lados". Efectivamente fue un viaje legendario, que también lo dejó en la memoria y el corazón de los fanáticos del deporte.

Así jugaba el Trinche Carlovich: los únicos cuatro videos

Tomás Carlovich jugó en Rosario Central, Sporting de Bigand, Flandria, Central Córdoba, Independiente Rivadavia, Colón, Deportivo Maipú, Newell's de Cañada de Gómez y Argentino de Monte Maíz. Su leyenda se agigantó por la falta de imágenes audiovisuales. Apenas pequeñas escenas quedaron registradas y son muy curiosas.

El material más antiguo data de un partido de 1974 entre Central Córdoba y Morón de la Primera B.



Embed - Deportivo Moron vs Central Cordoba de Rosario - Primera B 1974





La segunda aparición es muy llamativa. Aparece una breve escena en la película "Se acabó el curro" (1983), donde se lo ve con la camiseta número 10 de Central Córdoba frente a Deportivo Armenio en la cancha de Atlanta. Allí hace un linda gambeta a un rival ante la mirada de los actores Víctor Laplace y Julio De Grazia.



Embed - La gambeta del Trinche Carlovich





Video de la Liga regional de Córdoba en 1988, cuando el Trinche tenía 42 años y jugaba para Argentino de Monte Maíz. Ese día marcó un gol.



Embed - Video único - Así jugaba El Trinche Carlovich en 1988 tenia 42 años - Un grande del fútbol mundial





En 1990, en la cancha de Huracán de Casilda, un Carlovich de 44 años y ya retirado integró una selección rosarina junto a los hermanos Killer contra un combinado local. El material, de pocos minutos, permiten ver al crack rosarino.



Embed - El día que el Trinche jugó en Casilda

La muerte de Carlovich tras un robo

El 9 de mayo de 2020, tras pasar dos días internado, murió Tomás Carlovich a los 74 años. Había sido víctima de un asalto, que le causó un traumatismo de cráneo grave, cuando circulaba a bordo de su bicicleta por la intersección de Eva Perón y Paraná, en la ciudad de Rosario.

En plena pandemia del Covid-19 y a pesar de la normativa del distanciamiento social, miles de hinchas de Central Córdoba fueron al estadio Gabino Sosa a despedir a su gran ídolo. Tiempo después se inauguró una estatua en la tribuna.

Por otra parte, en junio de 2023, Juan Ariel Maidana fue condenado a la pena de 33 años de prisión como a autor del homicidio doloso del “Trinche”,