18 de abril de 2026 Inicio
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Se filtró el motivo por el que Javier Mascherano renunció en Inter Miami

La confirmación de la salida del entrenador sorprendió a los hinchas, pero no al entorno cercano del equipo. Conocé los detalles.

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A qué se debe la salida de Javier Mascherano del Inter Miami. 

A qué se debe la salida de Javier Mascherano del Inter Miami. 

  • Javier Mascherano renunció al Inter Miami tras una fuerte discusión en el vestuario luego del empate ante Red Bull New York.
  • La eliminación en la Concacaf Champions Cup fue el principal detonante del malestar entre el cuerpo técnico y los jugadores.
  • Medios de EEUU afirman que existían tensiones frecuentes con Lionel Messi, producto del desgaste de la convivencia y la alta exigencia diaria.
  • El club evidencia una marcada inestabilidad, sumando ya cuatro directores técnicos desde su fundación en 2020.

El mundo del fútbol se vio sacudido esta semana por la inesperada noticia de la salida de Javier Mascherano de la dirección técnica del Inter Miami. La decisión fue confirmada oficialmente por el club el martes, cuando se informó a los jugadores que Guillermo Hoyos asumiría en el rol de director interino.

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Aunque inicialmente se intentó manejar el alejamiento bajo el paraguas de "motivos personales", con el correr de las horas comenzaron a circular los verdaderos detonantes de una decisión que deja al equipo de Lionel Messi sin conductor en un momento crítico de la temporada.

Mascherano Inter Miami

Según un reporte de The Athletic, el técnico argentino presentó su renuncia después de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante Red Bull New York. De acuerdo a lo informado, este episodio habría sido la culminación de una serie de tensiones internas.

El clima de descontento ya era palpable tras la reciente eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC. Aquel resultado caló hondo en los jugadores, quienes aspiraban a sostener el alto nivel competitivo que el equipo había mostrado en los playoffs de la MLS la temporada pasada.

Lionel Messi Javier Mascherano Ángel Di María

A pesar de la histórica relación de confianza entre Mascherano y Messi —quienes compartieron años de gloria en la Selección y el Barcelona—, el desgaste de la convivencia y la exigencia diaria no pasaron inadvertidos. Según fuentes del mismo medio, las discusiones entre ambos eran frecuentes. Aunque los intercambios de opiniones fuertes entre ambos eran vistos como algo natural entre deportistas de élite, la acumulación de tensiones y la falta de respuestas en la cancha terminaron por desgastar el vínculo.

No son pocos quienes señalan que la presión en el entorno del Inter Miami fue cada vez más asfixiante desde la llegada de Messi al club y la conformación de un plantel repleto de figuras internacionales. La franquicia de Florida, que busca resultados inmediatos, no ofrece margen de error a sus conductores. Muestra de ello es que Mascherano fue el cuarto técnico en ocupar el cargo desde la fundación del club en 2020, evidenciando una inestabilidad que ni siquiera el "Jefecito" pudo sortear.

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