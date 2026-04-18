El jugador del fútbol europeo que se retiró y luego trabajó en un teatro de la calle Corrientes

Un exdefensor formado en España dejó la competencia profesional a los 24 años y construyó una nueva carrera en la actuación con proyección internacional.

El paso de Jesús Mosquera por el teatro en la calle Corrientes marca uno de los giros más llamativos dentro de su trayectoria, al tratarse de un exfutbolista formado en Europa que logró reconvertirse como actor . Su historia combina el abandono temprano de la actividad profesional con una nueva etapa en el mundo artístico, donde llegó incluso a presentarse en uno de los circuitos teatrales más reconocidos.

Luego fue seleccionado para protagonizar la serie Toy Boy en Netflix y más tarde participó en la obra Somos Nosotros en la calle Corrientes en 2023.

A los 24 años decidió retirarse del fútbol profesional tras no poder asentarse en ningún equipo y ante la dificultad de ascender de categoría.

Durante su carrera pasó por Athletic Club de Bilbao, Betis, Vélez C.F y Antequera, sin lograr consolidarse en la primera división.

Jesús Mosquera nació el 23 de febrero de 1993 en Fuengirola y se formó futbolísticamente en la cantera del Málaga desde los 10 años.

De quién se trata: el futbolista que llegó a jugar en River y luego del retiro trabajó en un peaje

Nacido en Fuengirola en 1993, su vínculo con la pelota comenzó desde muy pequeño, cuando el juego se convirtió en una constante en su vida cotidiana. Ese interés inicial lo llevó a integrarse a divisiones formativas de clubes importantes en España , donde empezó a perfilarse como defensor.

Sin embargo, el paso del tiempo marcó un cambio en la percepción del deporte, que dejó de ser una actividad recreativa para convertirse en una profesión atravesada por exigencias y competencia interna. Esa dinámica, sumada a la dificultad de alcanzar la primera división, terminó influyendo en su decisión de abandonar el fútbol a los 24 años .

Desde sus primeros años, Jesús Mosquera mostró condiciones para desarrollarse en el fútbol, lo que le permitió ingresar a la cantera del Málaga a una edad temprana. Allí comenzó a consolidarse como defensor , posición en la que desarrollaría gran parte de su recorrido.

Jesús Mosquera construyó una nueva carrera tras el deporte profesional, pasando del fútbol en España a protagonizar producciones internacionales y trabajar en teatro en Argentina.

Posteriormente, tuvo la posibilidad de sumarse al Athletic Club de Bilbao , donde experimentó un cambio significativo en su carrera al comenzar a percibir un salario y asumir mayores responsabilidades. En ese contexto, el deporte adquirió un carácter profesional, marcado por la exigencia constante y la competencia tanto externa como interna.

A lo largo de su trayectoria pasó por distintos equipos como Betis, Vélez C.F y Antequera, sin lograr estabilidad en ninguno de ellos. La dificultad para dar el salto definitivo a la máxima categoría fue determinante en su decisión de retirarse del fútbol profesional siendo todavía joven.

Qué hizo Jesús Mosquera tras su retiro del fútbol

Tras dejar la actividad deportiva, Mosquera fue descubierto por una asistente de casting mientras entrenaba en un gimnasio, situación que marcó el inicio de su camino en la actuación. Ese primer contacto derivó en una audición para la serie Toy Boy, donde finalmente obtuvo el papel protagónico interpretando a Hugo Beltrán.

El éxito internacional de la producción, especialmente tras su llegada a plataformas digitales, impulsó su carrera como actor y le permitió posicionarse dentro de la industria audiovisual. Desde entonces, se mantuvo activo en distintos proyectos, ampliando su experiencia en televisión y consolidando su perfil artístico.

Jesús Mosquera Toy Boy La trayectoria del actor nacido en Fuengirola muestra un recorrido que combina formación en clubes europeos, salto a la actuación y presencia en escenarios como la calle Corrientes. Netflix

En paralelo, su recorrido incluyó participación en el teatro argentino, con la obra Somos Nosotros presentada en el Teatro Multitabaris Comafi, sobre la calle Corrientes, junto a actores locales. En la actualidad, continúa vinculado a la actuación, sin intención de regresar al fútbol, aunque reconoce similitudes entre ambas disciplinas en cuanto al trabajo en equipo y la dinámica de roles dentro del escenario.