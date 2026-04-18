Luis Brandoni pasa su cumpleaños internado: el emotivo saludo de Soledad Silveyra El prestigioso actor atraviesa su cumpleaños bajo observación en una clínica, tras una fuerte caída en su casa. La muestras de cariño de Solita y otros colegas no tardaron en llegar. + Seguir en







La obra que protagonizaban se suspendió por los problemas de salud del actor. Redes sociales

Luis Brandoni cumple 86 años este sábado 18 de abril y lo vive de una manera particular, ya que está internado tras un accidente doméstico. En este día especial, su compañera de teatro, Soledad Silveyra, le dedicó un amoroso mensaje en redes sociales: "Te adoro".

El actor y su colega estaban haciendo Quién es quién en el teatro Multitabarìs, pero la obra se suspendió porque el mediático sigue bajo observación por un hematoma subdural producto de una caída en su domicilio el pasado sábado.

"Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita", compartió ella en Instagram con un carrusel de fotos de la comedia que protagonizan.