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Luis Brandoni pasa su cumpleaños internado: el emotivo saludo de Soledad Silveyra

El prestigioso actor atraviesa su cumpleaños bajo observación en una clínica, tras una fuerte caída en su casa. La muestras de cariño de Solita y otros colegas no tardaron en llegar.

La obra que protagonizaban se suspendió por los problemas de salud del actor.

La obra que protagonizaban se suspendió por los problemas de salud del actor.

Redes sociales

Luis Brandoni cumple 86 años este sábado 18 de abril y lo vive de una manera particular, ya que está internado tras un accidente doméstico. En este día especial, su compañera de teatro, Soledad Silveyra, le dedicó un amoroso mensaje en redes sociales: "Te adoro".

El productor habló de la intimidad personal y profesional con su actual pareja.
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El actor y su colega estaban haciendo Quién es quién en el teatro Multitabarìs, pero la obra se suspendió porque el mediático sigue bajo observación por un hematoma subdural producto de una caída en su domicilio el pasado sábado.

"Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita", compartió ella en Instagram con un carrusel de fotos de la comedia que protagonizan.

Parque Lezama, la última película de Luis Brandoni

Luis Brandoni acaba de estrenar Parque Lezama, en marzo de este año, una comedia dramática dirigida por Juan José Campanella que adapta la exitosa obra de teatro homónima. Protagonizada junto a Eduardo Blanco, retoma el éxito de la obra de teatro sobre la historia de dos hombres grandes que muestran distintas formas de encarar la vida.

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