Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en abril 2026 La dinámica de las tasas en este 2026 responde a una política monetaria que busca estabilizar el consumo y fomentar el ahorro en moneda local. Por + Seguir en







Hacer tus Inversiones en plazos fijos ¿Conviene? Freepik

El Banco Nación mantiene una política de tasas atractiva para fomentar el ahorro en moneda local durante este 2026.

Si el capital a depositar es de $1.100.000 (un millón cien mil pesos), el interés mensual aproximado es de $17.178,08.

El cálculo se basa en el período estándar de 30 días. Transcurrido el mes, el ahorrista dispondrá de un total de $1.117.178,08 en su cuenta.

La colocación en banca pública garantiza la máxima seguridad para los fondos depositados. En este abril de 2026, el mercado financiero argentino continúa siendo un terreno de análisis constante para los inversores que buscan proteger su capital. Con un depósito de $1.100.000, los ahorristas intentan determinar si el rendimiento mensual logra equiparar el ritmo de la inflación o si es momento de explorar otras alternativas para sus Inversiones.

Ante la reciente actualización de las tasas de interés por parte de las principales entidades bancarias, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas debido a su previsibilidad. En este contexto, realizar un depósito a 30 días requiere no solo conocer el porcentaje nominal anual (TNA), sino también entender el impacto de la tasa efectiva si se decide reinvertir los intereses.

Cuánto ganas por depositar $1.100.000 en un plazo fijo según el banco -inversiones economía Al considerar una inversión de $1.100.000, el Banco Nación se destaca como una de las opciones más confiables y competitivas del sistema bancario actual. Con la estabilidad que ofrece la principal entidad pública del país, el plazo fijo tradicional a 30 días genera un rendimiento de $17.178,08, con lo cual se obtiene un monto total de $1.117.178,08 pasado 1 mes.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.