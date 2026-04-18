18 de abril de 2026 Inicio
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Superclásico: la racha que favorece a River sobre Boca en los últimos 10 partidos

El Millonario y el Xeneize se enfrentan este domingo a las 17 horas en el estadio Monumental. Qué equipo llega mejor posicionado.

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River Plate llega confiado para enfrentarse a Boca Juniors en el Monumental. 
River Plate llega confiado para enfrentarse a Boca Juniors en el Monumental. 
  • De los últimos diez enfrentamientos, el Millonario logró cinco victorias, frente a cuatro triunfos del Xeneize y un solo empate.
  • River se impuso en tres de los últimos cinco clásicos jugados en su estadio, consolidando su superioridad ante su gente.
  • El último cruce general terminó con festejo para Boca, quien ganó 2-0 en La Bombonera en noviembre de 2025.
  • Eduardo Coudet buscará mantener la racha ganadora en casa para seguir recortando la brecha de cinco partidos en el historial global.

Este domingo, el estadio Monumental será el epicentro del fútbol argentino cuando River Plate reciba a Boca Juniors a las 17, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. El equipo del "Chacho" Coudet buscará defender su localía ante el conjunto de Claudio Úbeda en un cruce que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos en la zona de playoffs.

Los futbolistas hablaron en conferencia de prensa.
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Con el historial general todavía inclinado hacia la Ribera, que lleva cinco victorias de ventaja en la historia de los superclásicos, el Millonario se aferra a una tendencia reciente que le permite ilusionarse con un resultado positivo ante su gente.

Estadio Monumental

Al analizar los últimos 10 enfrentamientos directos entre ambos, surge una estadística que respalda el presente del club de Núñez: la regularidad en el marcador. De esta decena de partidos, River logró imponerse en 5 oportunidades, mientras que Boca se quedó con 4 victorias y apenas rescataron un empate. Esta paridad técnica, sin embargo, esconde un dato clave sobre la fortaleza de River cuando juega en su estadio, donde ha logrado transformar el Monumental en un territorio sumamente difícil de vulnerar para su eterno rival.

El equipo Millonario conoce su cancha y tiene confianza para desenvolverse en ella, dejando ver sus mejores jugadas. En el desglose de estos últimos encuentros, se observa que River ha mantenido un dominio estratégico en la Liga Profesional. Victorias como el 2-1 en octubre de 2021, el 1-0 de mayo de 2023 y el reciente 2-1 de abril de 2025 muestran a un equipo que sabe golpear en los momentos justos.

boca campeon copa libertadores

Por su parte, Boca también tuvo sus momentos de gloria, destacándose el vibrante 3-2 en Córdoba por la Copa de la Liga 2024 y el último antecedente en La Bombonera, donde se impuso por 2-0 en noviembre pasado por el Torneo Clausura.

A pesar de ese último tropiezo en la Ribera, la tendencia en Núñez favorece al local. De los últimos cinco Superclásicos disputados en el Monumental, River se llevó el triunfo en tres ocasiones, demostrando que el apoyo de su hinchada, la única presente este domingo, juega un rol fundamental. Para el equipo de Coudet, mantener esta efectividad del 50% de victorias en el tramo corto del historial será el gran objetivo para empezar a recortar la brecha histórica de cinco partidos que aún ostenta el Xeneize.

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