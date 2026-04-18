Gran Hermano: Brian y Danelik dieron el consentimiento, pero no concretaron por un insólito motivo El exfutbolista y la influencer trans levantaron el pulgar frente a las cámaras, pero alguien rompió el clima romántico con un menú particular. Nuevamente, la pareja se quedó con las ganas. + Seguir en







Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes. Redes sociales

Las camas están que arden en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik dieron el consentimiento otra vez (esta ya es la tercera), pero, cuando la audiencia esperaba que finalmente puedan "concretar", fueron interrumpidos por un insólito motivo.

Mientras otra parte del público se pregunta si esto no es una estrategia del juego de Telefe, el exjugador de Newell's y la influencer trans levantaron los pulgares y se metieron a la cama hasta que alguien los interrumpió.

Martín Rodríguez entró en el cuarto y rompió el clima romántico de la pareja con un menú particular. "¿Querés el pan con ajo?", preguntó, y no recibió ninguna respuesta. Dio media vuelta y desapareció. La frase se volvió viral en redes en pocos minutos.

Después de la insólita invitación gastronómica que llegó hasta la cama de la tiktoker tucumana que acunaba al exfubolista, se sumó Emanuel Di Gioia, que tuvo un problema de vientre, y la anécdota terminó con la carcajada de la pareja.

¿Concretarán? Acostados bajo las sábanas, entre susurros y caricias, la química entre Brian Sarmiento y Danelik sigue generando contenidos dentro de Gran Hermano. La pareja tiene química, y está a la vista. Para el exfutbolista fue una semana complicada: tuvo varias peleas, y su sueldo fue embargado por una deuda alimentaria por sus hijas.