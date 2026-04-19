Jubilados ANSES: los pagos confirmados para el mes de mayo El calendario para cobrar las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social del próximo período llega con una leve modificación. Por + Seguir en







El esquema de pagos de jubilaciones ANSES para el mes de mayo.

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ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados correspondiente a mayo de 2026.

Los cobros se iniciarán el 11 de mayo, con un leve corrimiento respecto a abril.

Los haberes tendrán un aumento del 3,4% en línea con la inflación.

El ingreso final dependerá de la continuidad del bono extraordinario. ANSES oficializó el esquema de pagos para jubilados correspondiente a mayo de 2026, en un mes que combina una actualización en los haberes con un cambio en las fechas de cobro. A diferencia de abril, cuando el cronograma comenzó el día 10, en esta oportunidad los pagos se iniciarán el 11 de mayo, un ajuste que responde a la disposición de los días hábiles.

Este corrimiento, aunque leve, modifica la organización de quienes dependen de estos ingresos mensuales, aunque no altera el funcionamiento general del sistema. En paralelo, se confirmó un incremento del 3,4% en los haberes, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC.

Jubilados ANSES Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre. Freepik Cuánto cobra un jubilado en mayo Con la aplicación del aumento, la jubilación mínima se ubica en $393.250,17 sin considerar adicionales. Sin embargo, el monto final vuelve a estar condicionado por la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses.

En caso de mantenerse el refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzaría los $463.250,17. Este complemento resulta determinante para sostener el poder adquisitivo, ya que permite compensar el impacto de la suba de precios sobre los haberes.

Para el resto de los jubilados, el ingreso dependerá de su nivel de haberes y de si acceden a un bono proporcional, en función del esquema vigente que prioriza a quienes perciben ingresos más bajos.

Jubilados ANSES Últimos días para cobrar las jubilaciones de enero Freepik Calendario ANSES mayo 2026 para jubilados Como es habitual, la Administración Nacional de la Seguridad Social organiza los pagos según la terminación del DNI, comenzando por quienes cobran la mínima y continuando luego con los haberes superiores. Jubilados con haberes mínimos: DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo. Jubilados con haberes superiores al mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.