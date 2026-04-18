Reunión con Netanyahu, visita al Muro de los Lamentos y actos por la Independencia: la agenda de Javier Milei en Israel El Presidente partirá hoy a Jerusalén en una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con el viaje, buscará ratificar su alianza con el mandatario israelí, en medio del conflicto en Medio Oriente. Por + Seguir en







Javier Milei visitará nuevamete el Muro de los Lamentos. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei partirá este sábado hacia Israel, en nuevo viaje para demostrar su alineamiento con Estados Unidos y el gobierno israelí, en medio del conflicto en Medio Oriente. Entre la extensa agenda de actividades que tendrá el mandatario se encuentra una reunión con su par Benjamín Netanyahu, visita al Muro de los Lamentos y participación en los actos por la Independencia en Jerusalén.

Se tratará de la tercera visita al país en dos años de gestión, donde le darán una nueva medalla presidencial israelí. La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

"Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", había señalado días atrás Milei en una entrevista con Canal 14.

"La causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", agregó el jefe de Estado.

Milei Netanyahu Javier Milei volverá a reunirse con Benjamín Netanyahu en Israel. La información oficial brindada desde Casa Rosada marca que el domingo a las 11:30 (hora argentina) Milei tendrá un encuentro bilateral con Benjamín Netanyahu, donde se espera la firma de diversos acuerdos y el anuncio de un vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al.