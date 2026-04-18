Reunión con Netanyahu, visita al Muro de los Lamentos y actos por la Independencia: la agenda de Javier Milei en Israel
El Presidente partirá hoy a Jerusalén en una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con el viaje, buscará ratificar su alianza con el mandatario israelí, en medio del conflicto en Medio Oriente.
Javier Milei visitará nuevamete el Muro de los Lamentos.
Presidencia de la Nación
El presidente Javier Milei partirá este sábado hacia Israel, en nuevo viaje para demostrar su alineamiento con Estados Unidos y el gobierno israelí, en medio del conflicto en Medio Oriente. Entre la extensa agenda de actividades que tendrá el mandatario se encuentra una reunión con su par Benjamín Netanyahu, visita al Muro de los Lamentos y participación en los actos por la Independencia en Jerusalén.
Se tratará de la tercera visita al país en dos años de gestión, donde le darán una nueva medalla presidencial israelí. La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
"Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión", había señalado días atrás Milei en una entrevista con Canal 14.
"La causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago", agregó el jefe de Estado.
La información oficial brindada desde Casa Rosada marca que el domingo a las 11:30 (hora argentina) Milei tendrá un encuentro bilateral con Benjamín Netanyahu, donde se espera la firma de diversos acuerdos y el anuncio de un vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al.
Para el lunes está previsto que el Presidente reciba el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde brindará un discurso. También visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Ya el martes, previo a su regreso a la Argentina, se espera que participe en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel, con un encendido de antorchas.
La agenda completa de Javier Milei en Israel
Sábado 18 de abril
11:00: Partida del vuelo que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia el Estado de Israel
Domingo 19 de abril
03:30: Llegada del Presidente a Israel
04:30: El Presidente Milei visita el Muro de los Lamentos
10:15 hs: El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reúne con su par israelí Gideon Sa'ar
11:30: El Presidente mantiene un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu
A continuación y a confirmar - Anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al
A continuación, y a confirmar - Firma de acuerdos y Declaraciones conjuntas
A continuación: Reunión ampliada
15: Pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl
Lunes 20 de abril
04:30: El Presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Palabras del mandatario argentino
09:30: El Presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog
11:30: El Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Palabras del mandatario argentino
Martes 21 de abril
04:30: Encuentro con rabinos
10:00: El Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro
15:00: El Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) - Actividad a confirmar
Horario a confirmar: Visita al Muro de los Lamentos
17:30: Partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina
Miércoles 22 de abril
10:00: Llegada del vuelo que conduce al mandatario a la Ciudad de Buenos Aires