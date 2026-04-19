19 de abril de 2026 Inicio
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Las lluvias siguen golpeando con fuerza y hay alerta por tormentas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por el despido de al menos 140 trabajadores, emitió aviso en 14 provincias por fuertes precipitaciones y vientos.

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Córdoba

Córdoba, una de las ciudades afectadas por las tormentas de este domingo.

¿En qué zonas lloverá?
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Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias del país

El organismo lanzó aviso amarillo por un enorme foco de tormentas en el centro del país, que abarca el este de Salta, oeste de Formosa, noroeste de Chaco, norte y este de Santiago del Estero, sudeste de Catamarca, norte y sur de Santa Fe, sudeste de La Rioja, noroeste de Mendoza, centro y norte de San Luis, norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires, y la totalidad del territorio de Tucumán y Córdoba. La situación se agrava a naranja en el noreste y sudeste de Santiago del Estero y centro y sur de Chaco.

Por otro lado, hay alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana del norte de Neuquén y sur de Mendoza y en las Islas Malvinas.

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El centro y norte del país, bajo amenaza de fuerte tormenta para este domingo.

El centro y norte del país, bajo amenaza de fuerte tormenta para este domingo.

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada nublada y húmeda para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con leve probabilidad de precipitaciones durante la mañana y vientos fuertes por la noche, con la temperatura oscilando entre 18° y 26°.

La semana comenzará de la misma forma, con un panorama similar durante el lunes, y un cielo que irá despejándose a partir del miércoles, con un descenso de la temperatura a partir del martes.

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El pronóstico de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El pronóstico de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: confirman al menos 140 despidos en el sector

A pesar de las movilizaciones en contra, se confirmaron los recortes de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el transcurso de la jornada del miércoles al menos 140 trabajadores fueron notificados.

Este recorte en el servicio podría dejar a la Argentina sin alertas meteorológicas, en medio de un panorama de eventos extremos que se repiten como las inundaciones.

Además los trabajadores remarcaron que este recorte significa perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta, esto aumenta el riesgo tanto para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria, entre otros.

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