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¡Histórico! Sabrina Carpenter sacudió Coachella con Madonna como invitada de lujo

La Reina del Pop apareció en el set de la cantante ante más de 100 mil fanáticos para acompañarla en un tema a capela. Madonna aprovechó para dejar un mensaje anti Donald Trump.

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

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El festival de música Coachella 2026 ya tiene su momento histórico, cuando Sabrina Carpenter sorprendió al público con la sorpresa de una invitada de lujo: Madonna.

El productor habló de la intimidad personal y profesional con su actual pareja.
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La cantante presentó a la "Reina del Pop" en el cierre de la cuarta jornada del evento en Indio, California, y cantaron juntas cuando los acordes de Vogue empezaron a sonar y la silueta de Madonna emergió en el escenario principal.

Las dos artistas estadounidense cantaron ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club, donde solo hizo falta un "Strike the pose" para que el público saltara con la leyenda viva que es Madonna y Carpenter como la heredera del trono pop.

Tras cantar unas estrofas de Vogue, ambas artistas unieron sus voces para cantar a capela un extracto de la primera entrega de Confessions, logrando un momento íntimo y poderoso que unió a dos generaciones.

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El mensaje político y astrológico de la Reina

Más allá de la música, la Reina aprovechó para enviar un mensaje en repudio de la guerra que impulsa Donald Trump. "Tenemos que evitar la confrontación porque Aries está dominado por Marte, que es el planeta de la guerra", advirtió a la multitud.

"Así que para lo que queda de mes, vamos a intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien. Y a mí me encanta ser parte de esta experiencia sanadora", aseguró la estrella del pop en el evento de música más grande del mundo.

Sabrina Carpenter y Madonna

Madonna en el Coachella: no fue casualidad

Esta presentación de Madonna en el escenario del Coachella 2026, junto a Sabrina Carpenter, no fue casualidad, sino que marcó su retorno 20 años después al lugar donde presentó el disco Confessions on a Dance Floor Part I. "Estoy muy emocionada de estar acá con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces".

La ícono de la música aprovechó para confirmar a sus fanáticos que Confessions II, su nuevo álbum de estudio, se lanzará el próximo 3 de julio.

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