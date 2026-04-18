Superclásico: Chacho Coudet tiene una duda para la formación de River frente a Boca El director técnico del Millonario hará modificaciones respecto al equipo que le ganó a Racing en Avellaneda y prepara el ingreso de un juvenil para la mitad de la cancha. Por + Seguir en







Chacho Coudet tiene una duda para enfrentar a Boca.

En la previa del Superclásico, Eduardo Coudet mantiene varias dudas, pero una de ellas sería la disruptiva para sorprender a Boca en el estadio Monumental el domingo a las 17, cuando se lleve adelante el partido más destacado: Juan Cruz Meza podría ser el as bajo la manga del Chacho.

Sucede que Fausto Vera sufrió un desgarro grado II en el ligamento colateral medial de rodilla derecha el miércoles ante Carabobo, lo cual fue un inesperado para el Chacho. El exjugador de Argentinos Juniors tuvo que salir en el primer tiempo por su molestia y luego se confirmó la lesión.

Ante esto, el DT puso a sus jugadores a entrenar para analizar cuál sería la mejor opción. Pero la falta de fútbol de Giuliano Galoppo y el nivel de Kevin Castaño hicieron que el DT se acerque más a la posibilidad de hacer ingresar al juvenil Juan Cruz Meza, quien haría el debut absoluto en un partido de tamaña importancia.

El joven fue citado por Coudet durante la fecha FIFA y lo hizo ingresar en todas las oportunidades. Asistió a Facundo Colidio y a Sebastián Driussi en los partidos frente a Belgrano y Racing.

kendry paez Kendry Páez ganó terreno en la consideración del DT. @RiverPlate En el frente de ataque, sigue abierta la duda entre Ian Subiabre y Kendry Páez. El juvenil de las inferiores viene siendo titular desde la llegada del Chacho, aunque su rendimiento aún no termina de consolidarse y genera ciertas dudas. En cambio, el ecuatoriano sumó puntos a su favor tras su actuación frente a Carabobo: ingresó en el segundo tiempo por Juan Fernando Quintero y logró darle un cambio positivo al equipo. Por eso, crecen sus chances de meterse en la formación inicial.