18 de abril de 2026 Inicio
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Superclásico: Chacho Coudet tiene una duda para la formación de River frente a Boca

El director técnico del Millonario hará modificaciones respecto al equipo que le ganó a Racing en Avellaneda y prepara el ingreso de un juvenil para la mitad de la cancha.

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Chacho Coudet tiene una duda para enfrentar a Boca.

Chacho Coudet tiene una duda para enfrentar a Boca.

En la previa del Superclásico, Eduardo Coudet mantiene varias dudas, pero una de ellas sería la disruptiva para sorprender a Boca en el estadio Monumental el domingo a las 17, cuando se lleve adelante el partido más destacado: Juan Cruz Meza podría ser el as bajo la manga del Chacho.

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Sucede que Fausto Vera sufrió un desgarro grado II en el ligamento colateral medial de rodilla derecha el miércoles ante Carabobo, lo cual fue un inesperado para el Chacho. El exjugador de Argentinos Juniors tuvo que salir en el primer tiempo por su molestia y luego se confirmó la lesión.

Ante esto, el DT puso a sus jugadores a entrenar para analizar cuál sería la mejor opción. Pero la falta de fútbol de Giuliano Galoppo y el nivel de Kevin Castaño hicieron que el DT se acerque más a la posibilidad de hacer ingresar al juvenil Juan Cruz Meza, quien haría el debut absoluto en un partido de tamaña importancia.

El joven fue citado por Coudet durante la fecha FIFA y lo hizo ingresar en todas las oportunidades. Asistió a Facundo Colidio y a Sebastián Driussi en los partidos frente a Belgrano y Racing.

kendry paez
Kendry Páez ganó terreno en la consideración del DT.

Kendry Páez ganó terreno en la consideración del DT.

En el frente de ataque, sigue abierta la duda entre Ian Subiabre y Kendry Páez. El juvenil de las inferiores viene siendo titular desde la llegada del Chacho, aunque su rendimiento aún no termina de consolidarse y genera ciertas dudas. En cambio, el ecuatoriano sumó puntos a su favor tras su actuación frente a Carabobo: ingresó en el segundo tiempo por Juan Fernando Quintero y logró darle un cambio positivo al equipo. Por eso, crecen sus chances de meterse en la formación inicial.

Por otro lado, River no realizó una práctica formal de fútbol el viernes, por lo que el entrenador no dio pistas claras sobre el once para el Superclásico. Se espera que en el entrenamiento del sábado haya más definiciones, aunque no se descartan variantes sorpresivas, como el ingreso de Fabricio Bustos o la implementación de una línea de cinco defensores.

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