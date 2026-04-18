18 de abril de 2026 Inicio
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De quién se trata: el jugador que la rompió en Alemania, se volvió millonario, pero terminó perdiendo todo

Un delantero brasileño brilló en la Bundesliga, alcanzó reconocimiento internacional y atravesó dificultades económicas tras su retiro profesional.

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El goleador que brilló en Alemania y su historia fuera del fútbol.

El goleador que brilló en Alemania y su historia fuera del fútbol.

  • El atacante inició su carrera en Brasil y pasó por varios clubes antes de destacarse en Guaraní, donde convirtió 20 goles que impulsaron su salto al exterior.

  • Fue transferido al Werder Bremen por 5,2 millones de dólares y, tras un inicio irregular, se convirtió en goleador de la Bundesliga con 28 tantos en una temporada.

  • Durante su etapa en Alemania ganó la liga y la copa nacional, además de ser elegido mejor jugador del año, siendo el primer extranjero en lograrlo.

  • Luego de su paso por Europa y Turquía, enfrentó problemas financieros vinculados a altos gastos mensuales e inversiones poco exitosas.

La trayectoria de Aílton Gonçalves dentro del fútbol europeo dejó una marca destacada en Alemania, especialmente en el Werder Bremen, donde alcanzó su mejor nivel deportivo antes de atravesar un declive que impactó también en su situación económica. Su historia combina momentos de éxito con dificultades posteriores fuera de la cancha.

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El delantero brasileño surgió en equipos de su país como Rio Branco, Ypiranga, Internacional, Mogi Mirim, Santa Cruz y Guaraní, donde logró consolidarse como goleador. Su rendimiento en este último club, con 20 tantos, fue determinante para dar el salto al fútbol internacional.

A partir de allí, su llegada al Werder Bremen marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que en el fútbol europeo logró instalarse como una figura relevante. Sin embargo, ese ascenso estuvo acompañado por decisiones posteriores que marcaron el rumbo de su vida profesional y personal.

Aílton Gonçalves
Aílton Gonçalves alcanzó su punto máximo en Alemania, donde fue goleador de la Bundesliga y pieza clave en la consagración del Werder Bremen.

Aílton Gonçalves alcanzó su punto máximo en Alemania, donde fue goleador de la Bundesliga y pieza clave en la consagración del Werder Bremen.

La historia de Aílton Gonçalves y su paso por el fútbol

El arribo de Aílton Gonçalves al Werder Bremen representó un punto de inflexión en su carrera. Aunque su primera temporada fue discreta, con apenas dos goles, el club decidió renovarle el contrato, una apuesta que terminó dando resultados.

Con el paso de los años, su rendimiento fue en ascenso hasta alcanzar su mejor versión en la temporada 2003-2004, cuando se consagró como goleador de la Bundesliga con 28 tantos. Ese aporte ofensivo fue determinante para que el Werder Bremen se quedara con la liga y la copa de Alemania en ese mismo año, con el delantero como principal referencia en ataque.

Además, fue elegido jugador del año, convirtiéndose en el primer extranjero en recibir ese reconocimiento. Posteriormente fue transferido al Schalke 04, donde marcó 14 goles en una temporada. Su carrera continuó en Turquía con el Besiktas, donde no logró adaptarse y atravesó conflictos con el entorno del club.

Lo que sucedió con su fortuna

Tras su salida del fútbol de alto nivel, la carrera de Gonçalves entró en una etapa de inestabilidad. Luego de su paso por Turquía, no logró consolidarse en nuevos equipos y regresó a Brasil, donde continuó jugando hasta los 38 años antes de retirarse en 2012.

En paralelo, comenzaron a surgir versiones sobre dificultades económicas vinculadas a la administración de su dinero. Según distintos testimonios, mantenía un nivel de gasto elevado, que incluía cifras cercanas a los 100.000 euros mensuales en consumo personal.

Aílton Gonçalves ahora
Tras su retiro, el exdelantero enfrentó dificultades económicas vinculadas a gastos elevados e inversiones que no generaron los resultados esperados.

Tras su retiro, el exdelantero enfrentó dificultades económicas vinculadas a gastos elevados e inversiones que no generaron los resultados esperados.

A esto se sumaron inversiones que no dieron resultados favorables, lo que habría afectado su patrimonio con el tiempo. Si bien no se especifica el monto total de su fortuna ni el alcance exacto de las pérdidas, el contexto describe un deterioro financiero progresivo. Incluso, el Werder Bremen organizó un partido despedida con el objetivo de brindarle apoyo económico, evento que reunió a 42 mil espectadores en el estadio del club.

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