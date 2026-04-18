18 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

De quién se trata: el futbolista que llegó a jugar en River y luego del retiro trabajó en un peaje

Tuvo un fugaz paso por la máxima categoría y reinventó su vida lejos del centro de la escena deportiva.

Por
Medri debutó en River en 1987 y su paso por Primera fue extremadamente breve.

Medri debutó en River en 1987 y su paso por Primera fue extremadamente breve.

X @HistoriasRiver

  • Debutó en River y jugó apenas dos minutos en Primera División.

  • Surgió desde el interior y luchó por consolidarse en el fútbol profesional.

  • Tras retirarse, consiguió empleo en una cabina de peaje en Santa Fe.

  • Hoy continúa ligado al deporte como formador de juveniles.

Ariel Raúl Medri es el exfutbolista que llegó a jugar en River durante apenas dos minutos y que, tras retirarse de su carrera en el fútbol, encontró una nueva vida trabajando en un peaje. Su caso expone una realidad poco difundida dentro del fútbol argentino.

De futbolista a actor con paso por Corrientes.
Te puede interesar:

El jugador del fútbol europeo que se retiró y luego trabajó en un teatro de la calle Corrientes

Su historia refleja el costado menos visible del fútbol profesional, donde miles de jugadores no logran afianzarse pese al esfuerzo y la dedicación. El contraste con las grandes figuras deja en evidencia lo difícil que resulta sostenerse en la élite. También evidencia cómo el destino de muchos deportistas cambia abruptamente tras dejar la competencia.

Nacido el 13 de mayo de 1966 en Maggiolo, Santa Fe, Medri construyó su camino desde el interior del país, con pasos por distintos clubes y una perseverancia que lo llevó a cumplir, aunque sea brevemente, el sueño de jugar en uno de los equipos más grandes de la Argentina.

Ariel Medri exfutbolista
Actualmente se desempeña como entrenador de juveniles en su pueblo natal.

Actualmente se desempeña como entrenador de juveniles en su pueblo natal.

Ariel Raúl Medri y su paso por el fútbol

El recorrido de Medri comenzó en clubes locales mientras completaba sus estudios. Su primera prueba en River llegó en 1982, aunque no logró quedar. Sin embargo, lejos de rendirse, continuó formándose hasta tener una nueva oportunidad. Tras un paso por inferiores de Vélez y experiencias en equipos del interior, finalmente en 1985 logró incorporarse a River.

Su desempeño en Reserva generó expectativas, incluso con actuaciones destacadas en partidos clave. El ansiado debut en Primera División se produjo el 2 de mayo de 1987, en un encuentro ante Platense. Sin embargo, su participación fue mínima: ingresó sobre el final y jugó apenas dos minutos. Con el cambio de cuerpo técnico, perdió lugar y su carrera comenzó a diluirse.

Su vida después del retiro

Sin continuidad en el profesionalismo, Medri optó por alejarse del alto rendimiento durante la década del 90. Como muchos futbolistas, tuvo que reinventarse fuera de las canchas. De regreso en su provincia, encontró estabilidad laboral trabajando en una cabina de peaje en Venado Tuerto. Paralelamente, decidió mantenerse cerca del fútbol desde otro rol.

Embed

Ya con el título de entrenador, comenzó a dirigir divisiones juveniles en su localidad, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. Su historia combina esfuerzo, frustración y resiliencia, y refleja una realidad frecuente en el deporte

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El goleador que brilló en Alemania y su historia fuera del fútbol.

De quién se trata: el jugador que la rompió en Alemania, se volvió millonario, pero terminó perdiendo todo

A qué se debe la salida de Javier Mascherano del Inter Miami. 

Se filtró el motivo por el que Javier Mascherano renunció en Inter Miami

Chacho Coudet tiene una duda para enfrentar a Boca.

Coudet tiene una duda para la formación de River frente a Boca

Thiago Almada habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.

La contundente respuesta de Thiago Almada ante la posibilidad de jugar en Boca

River Plate llega confiado para enfrentarse a Boca Juniors en el Monumental. 

Superclásico: la racha que favorece a River sobre Boca en los últimos 10 partidos

Los futbolistas hablaron en conferencia de prensa.

Montiel y Paredes palpitaron el Superclásico: "Es un partido aparte"

Rating Cero

La actriz que interpretó a Sabrina y su presente profesional.

Qué fue de la vida de Sabrina, "la bruja adolescente"

En un programa de streaming se dió a conocer una historia de amor que protagonizó el famoso conductor

Se filtró un romance internacional de Marley y causó furor en redes: ¿cuándo fue?

La última temporada de The boys ya está disponible en Prime Video y es furor.
play

The Boys comenzó su temporada final en Prime Video: qué días salen los capítulos y cuándo termina la serie

El exfutbolista perdió el control en una dinámica grupal.

Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento cruzó a Yipio y la trató de "buchona"

Se los vió a ambos en el Coachella y se rumore un posible vínculo afectivo

¿Kendall Jenner en pareja con Jacob Elordi? Cuáles son los rumores del nuevo romance

Los nietos de la conductora bajaron el tono a la preocupación en el espectáculo.

¿Qué tiene Mirtha Legrand? Nacho y Juana Viale rompieron el silencio sobre su salud

últimas noticias

Los tres ejemplares bull terrier pertenecen a la familia de la víctima.

Horror en Chubut: intervino en una pelea entre sus tres perros y terminó muerto

Hace 8 minutos
play
Enzo volvió a jugar en los Blues, tras un insólito castigo de la dirigencia inglesa.

Alarma en la Selección argentina: Enzo Fernández pidió el cambio y preocupa su estado físico

Hace 13 minutos
Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. 

Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Hace 19 minutos
¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?.

Sol en Tauro: los 5 signos que sentirán con más fuerza el cambio energético del 20 de abril

Hace 24 minutos
De futbolista a actor con paso por Corrientes.

El jugador del fútbol europeo que se retiró y luego trabajó en un teatro de la calle Corrientes

Hace 28 minutos