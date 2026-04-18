De quién se trata: el futbolista que llegó a jugar en River y luego del retiro trabajó en un peaje Tuvo un fugaz paso por la máxima categoría y reinventó su vida lejos del centro de la escena deportiva. Por + Seguir en







Medri debutó en River en 1987 y su paso por Primera fue extremadamente breve. X @HistoriasRiver

Debutó en River y jugó apenas dos minutos en Primera División.

Surgió desde el interior y luchó por consolidarse en el fútbol profesional.

Tras retirarse, consiguió empleo en una cabina de peaje en Santa Fe.

Hoy continúa ligado al deporte como formador de juveniles. Ariel Raúl Medri es el exfutbolista que llegó a jugar en River durante apenas dos minutos y que, tras retirarse de su carrera en el fútbol, encontró una nueva vida trabajando en un peaje. Su caso expone una realidad poco difundida dentro del fútbol argentino.

Su historia refleja el costado menos visible del fútbol profesional, donde miles de jugadores no logran afianzarse pese al esfuerzo y la dedicación. El contraste con las grandes figuras deja en evidencia lo difícil que resulta sostenerse en la élite. También evidencia cómo el destino de muchos deportistas cambia abruptamente tras dejar la competencia.

Nacido el 13 de mayo de 1966 en Maggiolo, Santa Fe, Medri construyó su camino desde el interior del país, con pasos por distintos clubes y una perseverancia que lo llevó a cumplir, aunque sea brevemente, el sueño de jugar en uno de los equipos más grandes de la Argentina.

Ariel Medri exfutbolista Actualmente se desempeña como entrenador de juveniles en su pueblo natal. Instagram @arielmedri Ariel Raúl Medri y su paso por el fútbol El recorrido de Medri comenzó en clubes locales mientras completaba sus estudios. Su primera prueba en River llegó en 1982, aunque no logró quedar. Sin embargo, lejos de rendirse, continuó formándose hasta tener una nueva oportunidad. Tras un paso por inferiores de Vélez y experiencias en equipos del interior, finalmente en 1985 logró incorporarse a River.

Su desempeño en Reserva generó expectativas, incluso con actuaciones destacadas en partidos clave. El ansiado debut en Primera División se produjo el 2 de mayo de 1987, en un encuentro ante Platense. Sin embargo, su participación fue mínima: ingresó sobre el final y jugó apenas dos minutos. Con el cambio de cuerpo técnico, perdió lugar y su carrera comenzó a diluirse.

Su vida después del retiro Sin continuidad en el profesionalismo, Medri optó por alejarse del alto rendimiento durante la década del 90. Como muchos futbolistas, tuvo que reinventarse fuera de las canchas. De regreso en su provincia, encontró estabilidad laboral trabajando en una cabina de peaje en Venado Tuerto. Paralelamente, decidió mantenerse cerca del fútbol desde otro rol. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariel Medri (@arielmedri) Ya con el título de entrenador, comenzó a dirigir divisiones juveniles en su localidad, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones. Su historia combina esfuerzo, frustración y resiliencia, y refleja una realidad frecuente en el deporte