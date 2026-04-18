"Me asombra": Sebastián Ortega reveló qué siente al producir las escenas hot de su novia, Valentina Zenere El director del spin-off de El Marginal se sinceró sobre el desafío de dirigir y convivir con la ex Casi Ángeles, y qué siente al verla en escenas de alto voltaje. + Seguir en







El productor habló de la intimidad personal y profesional con su actual pareja. Redes sociales

Sebastián Ortega confesó cómo vive las escenas más eróticas de su pareja, Valentina Zenere, que protagoniza la serie spin-off de El Marginal, titulada En el barro: "Me asombra, porque es la primera vez que estoy en pareja con una actriz".

El productor de cine y televisión aclaró que está acostumbrado a ver a la modelo representando secuencias que implican intimidad física o erotismo: "No me incomoda porque la conocí así", explicó.

La respuesta del exmarido de Guillermina Valdés fue a partir de una inquietud de Mario Pergolini en su programa Otro día perdido, en El Trece. "Ahora le bajo un poquito la cantidad de escenas fuertes... ¡No, mentira!", aclaró. Entre risas, ambos mediáticos bromearon para desdramatizar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Zenere (@valentinazenere) El proceso creativo en casa Ortega tiene la productora Underground desde 2006, junto a Pablo Kullel, donde creó exitosas series como El Marginal y En el barro, donde conoció a Valentina Zenere, a quien le consulta sobre sus producciones cuando vuelve a su casa: "Cuando llego a casa, sí, a mi novia le muestro".

La actriz surgió en Casi Ángeles, fue convocada por Disney y después desarrolló una carrera internacional con epicentro en España. En marzo de 2026 grabó Amor Animal, una serie de televisión de drama y romance juvenil estrenada en Prime Video.