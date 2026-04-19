19 de abril de 2026 Inicio
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Así podes ahorrar $25.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en abril 2026

Durante este mes, la billetera digital mantiene descuentos en comercios de carne y otros rubros esenciales, una herramienta que permite organizar mejor las compras y reducir el gasto mensual con pagos desde el celular.

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El objetivo del programa es permitir que los usuarios distribuyan mejor sus gastos mensuales utilizando el celular como medio de pago.
El objetivo del programa es permitir que los usuarios distribuyan mejor sus gastos mensuales utilizando el celular como medio de pago.

Durante este mes, la billetera virtual del Banco Provincia mantiene uno de sus beneficios más buscados en comercios cárnicos, un rubro que suele tener fuerte impacto en el presupuesto familiar. Así podes ahorrar $25.000 en carnicerías si usas Cuenta DNI en abril 2026.

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Para no perder el descuento, es fundamental realizar el pago exclusivamente desde la aplicación, verificar previamente que el comercio forme parte de la red adherida, revisar los topes de reintegro y prestar atención a los días en que cada promoción se encuentra vigente. E

En este esquema, la planificación de las compras sigue siendo la clave para aprovechar al máximo cada uno de los descuentos disponibles.

cuenta DNI carne

Cómo es el ahorro en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

La promoción vigente ofrece 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana, un monto que se alcanza con consumos de $25.000 dentro del período semanal.

Esto significa que, organizando las compras, una persona puede obtener un ahorro acumulado importante a lo largo del mes en uno de los consumos más sensibles del hogar.

Para acceder al beneficio es necesario pagar directamente desde la aplicación en comercios adheridos y verificar previamente dentro de la app que el local forme parte de la promoción.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además del ahorro en carnicerías, Cuenta DNI ofrece promociones en distintos rubros para abril:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en días seleccionados.
  • Librerías: 10% de ahorro sin tope en jornadas específicas.
  • Gastronomía: 25% de descuento durante fines de semana.
  • Marcas destacadas: hasta 30% de ahorro en locales adheridos.
  • Universidades: descuentos especiales en comercios dentro de campus.

Cuánto se puede ahorrar en un mes

Si se aprovecha la ventaja semanal en carnicerías, el reintegro puede llegar hasta $20.000 mensuales, siempre que se alcance el tope máximo cada semana. Sumando el resto de las promociones activas, muchas familias utilizan la billetera digital como una herramienta para reducir el gasto cotidiano en alimentos y consumos esenciales.

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