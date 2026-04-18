Donald Trump aseguró que "Irán no puede chantajear" a Estados Unidos con amenazas

En medio de la creciente tensión, el presidente norteamericano habló en la Casa Blanca tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte del gobierno persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán en medio de la creciente tensión por el control del estrecho de Ormuz, luego de que Teherán volviera a declarar cerrado ese corredor clave para el comercio energético mundial.

Durante una actividad en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que Washington no aceptará presiones por esta cuestión. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, como han hecho durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó.

En paralelo, el mandatario estadounidense destacó igualmente que continúan las negociaciones con Irán y se mostró optimista respecto a su evolución. “ Estamos manteniendo conversaciones muy positivas. Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco desafiantes, como lo han hecho durante 47 años, pero estamos adoptando una postura firme” , sostuvo.

Trump también hizo referencia al movimiento de embarcaciones, al señalar que “muchos barcos están dirigiéndose hacia Texas y Luisiana” , en lo que interpretó como una alusión al arribo de petroleros a las costas estadounidenses, aunque no brindó más precisiones al respecto.

En un tono más contundente, Trump afirmó que Irán se encuentra debilitado en términos militares e institucionales: “Ya no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes”.

El propio Trump había celebrado la reapertura del estrecho en su red social Truth Social, pero la iniciativa aparentemente duró solamente horas. En la madrugada argentina de este sábado, desde Irán anunciaron que el canal volvía a cerrarse por los permanentes bloqueos por parte de Estados Unidos.

Trump calificó la guerra con Irán como una "pequeña intervención": "Debería terminar bastante pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la ofensiva bélica en Irán como una "pequeña intervención", fundamental para bloquear el programa nuclear de Teherán, que "debería terminar bastante pronto". El mandatario justificó la operación militar durante un evento político en la ciudad de Las Vegas.

El jefe de Estado vaticinó un cierre rápido del conflicto y descartó la necesidad de prorrogar el alto el fuego, con fecha de caducidad para el próximo 22 de abril. Según el líder republicano, el progreso de las reuniones bilaterales acerca la firma de un pacto definitivo.

Para respaldar la decisión del ataque inicial de febrero, Trump reiteró que, sin esa acción preventiva, los iraníes "ahora tendrían armas nucleares". Además, remarcó la voluntad actual de su contraparte para sellar un tratado en el corto plazo.

El proceso diplomático cuenta con la mediación activa de Pakistán, sede actual de los debates de paz entre ambas potencias. Frente a este contexto, el mandatario dejó la puerta abierta a un viaje oficial hacia ese territorio asiático y afirmó: "Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad".

A pesar del clima optimista, la Casa Blanca mantiene la presión frente a un eventual colapso de los canales de diálogo. Sobre este punto particular, Trump lanzó una advertencia tajante para sus rivales e indicó que "si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates".

Para finalizar, el presidente destacó el impacto asfixiante de las restricciones marítimas sobre la economía iraní. "Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento. Es difícil de creer, pero creo que es una combinación de aproximadamente cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy potente. El bloqueo es tal vez más potente que los bombardeos", sentenció.