Independiente está vivo: dio vuelta un partidazo ante Defensa y Justicia y ganó 3-1 en Avellaneda Con goles de Ávalos de penal, el chileno Gutiérrez y Millán, el Rojo se despertó a tiempo y obtuvo tres puntos clave de local para acomodarse en la tabla de posiciones del Grupo A. Por + Seguir en







El chileno Maxi Gutiérrez ya saca el derechazo para meter su primer gol en el Rojo. @Independiente

Independiente superó por 3-1 a Defensa y Justicia, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura y se acomodó en la tabla de posiciones. Con goles de Gabriel Ávalos de penal, el chileno Maxi Gutiérrez y Lautaro Millán, el Rojo se despertó a tiempo y dio vuelta un partidazo para afianzarse en los puestos de playoffs de cara a los octavos de final de la competencia.

Y eso que el encuentro arrancó esquivo para el local. El defensor Kévin Lomónaco bloqueó un remate con la mano en el área y el juez Sebastián Martinez Beligoy, a instancias del VAR, sancionó penal: el 10 de la visita Aaron Molinas convirtió en en primera instancia, el llamado del VAR lo hizo cambiar de parecer y sancionó la pena máxima.