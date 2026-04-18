Independiente está vivo: dio vuelta un partidazo ante Defensa y Justicia y ganó 3-1 en Avellaneda

Independiente superó por 3-1 a Defensa y Justicia, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura y se acomodó en la tabla de posiciones. Con goles de Gabriel Ávalos de penal, el chileno Maxi Gutiérrez y Lautaro Millán, el Rojo se despertó a tiempo y dio vuelta un partidazo para afianzarse en los puestos de playoffs de cara a los octavos de final de la competencia.
Y eso que el encuentro arrancó esquivo para el local. El defensor Kévin Lomónaco bloqueó un remate con la mano en el área y el juez Sebastián Martinez Beligoy, a instancias del VAR, sancionó penal: el 10 de la visita Aaron Molinas convirtió en en primera instancia, el llamado del VAR lo hizo cambiar de parecer y sancionó la pena máxima.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2045660401073820012&partner=&hide_thread=false
Mirá el resumen de la victoria de Independiente sobre Defensa y Justicia en Avellaneda
NOTICIA EN DESARROLLO.