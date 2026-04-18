18 de abril de 2026 Inicio
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Independiente está vivo: dio vuelta un partidazo ante Defensa y Justicia y ganó 3-1 en Avellaneda

Con goles de Ávalos de penal, el chileno Gutiérrez y Millán, el Rojo se despertó a tiempo y obtuvo tres puntos clave de local para acomodarse en la tabla de posiciones del Grupo A.

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El chileno Maxi Gutiérrez ya saca el derechazo para meter su primer gol en el Rojo.

El chileno Maxi Gutiérrez ya saca el derechazo para meter su primer gol en el Rojo.

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Independiente superó por 3-1 a Defensa y Justicia, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura y se acomodó en la tabla de posiciones. Con goles de Gabriel Ávalos de penal, el chileno Maxi Gutiérrez y Lautaro Millán, el Rojo se despertó a tiempo y dio vuelta un partidazo para afianzarse en los puestos de playoffs de cara a los octavos de final de la competencia.

Andrés Merlos y la polémica de la noche: el penal cobrado a favor de Boca, a instancias del VAR.
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Y eso que el encuentro arrancó esquivo para el local. El defensor Kévin Lomónaco bloqueó un remate con la mano en el área y el juez Sebastián Martinez Beligoy, a instancias del VAR, sancionó penal: el 10 de la visita Aaron Molinas convirtió en en primera instancia, el llamado del VAR lo hizo cambiar de parecer y sancionó la pena máxima.

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Mirá el resumen de la victoria de Independiente sobre Defensa y Justicia en Avellaneda

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