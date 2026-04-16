16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi en faceta empresario: ¿de cuántos clubes es dueño el astro argentino?

La última adquisición del capitán de la Selección argentina fue el UE Cornellà de España, pero tuvo un rol fundamental en la fundación de otros dos. La cláusula especial en su contrato con el Inter Miami.

Por
Lionel Messi.

Lionel Messi.

El 10 de la Selección, Lionel Messi, sorprendió este jueves al mundo del fútbol, luego de que se confirmara que compró al UE Cornellà de la Tercera RFEF, que es la quinta división de España. Así, Messi se convertirá por primera vez en el dueño de manera oficial de un club, aunque está relacionado con la fundación de otros dos.

UE Cornellà es un club que fue fundada en 1951
Te puede interesar:

Lionel Messi compró un club de España: se convirtió en propietario de UE Cornellà

Leones de Rosario, Santa Fe, fue fundado por su familia, pero el capitán tuvo un rol fundamental, principalmente desde el aspecto económico. Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de tres triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Messi fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay. El club ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semiprofesional. Gracias a las inversiones de ambas estrellas, no tendrá mayores inconvenientes para crecer.

Además, en su contrato con el Inter Miami el futbolista cuenta con una cláusula que le permite convertirse en copropietario del club al retirarse, si es que así lo desea. De suceder, sería el segundo club bajo su ala.

Cuál es la historia del UE Cornellà que adquirió Lionel Messi

El UE Cornellà fue fundado el 29 de abril de 1951 y cuenta con un pequeño estadio, con capacidad para solo 5.824 espectadores. Durante su paso por categorías más altas, debió mudarse temporalmente a escenarios como el RCDE Stadium por cuestiones reglamentarias.

Es una institución con fuerte arraigo en Cataluña y una marcada tradición en el desarrollo de juveniles que resultó de la unión de varias entidades locales como el CF Cornellá, la Académia Junyent y el Atlético Padró, a las que luego se sumó la Escuela Sant Miquel. La fusión tuvo lugar tras la Guerra Civil española.

Sin embargo, tiene un origen más antiguo: 1923. Se llamaba FC Cables Eléctricos y no solo tenía fútbol, sino también disciplinas como ciclismo y atletismo. El 15 de abril de 1923 adoptó el nombre de Atlético Cornellá FC.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Mascherano aseguró que deja Inter Miami por razones personales

Mascherano renunció como director técnico del Inter Miami: qué le pasó

Compartió entrenamientos con figuras históricas del fútbol europeo

El exfutbolista que llegó a jugar con Messi, pero se terminó desenamorando del futbol

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

Acá estamos mirándolos como siempre, se lo escucha decir a Messi en el clip del anuncio de Un poco de Ruido

Con Messi, De Paul y más famosos, Un Poco de Ruido anunció su show en Vélez: cuándo salen a la venta las entradas

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Franco Colapinto con el equipo de Alpine. 

Colapinto se reunió con trabajadores de Alpine antes de su exhibición en Buenos Aires

Rating Cero

Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

La anécdota de los famosos encendió las redes.

Florencia Peña mandó al frente a Marley: reveló que estuvo con una mega estrella de Hollywood

Podría quedarme acá, la primera novela de Oriana Sabatini.

Qué se sabe de la novela que Oriana Sabatini presentará en la Feria del Libro

Las cosas que no se tocan, el tema elegido por L-gante para musicalizar su foto con Pity Álvarez. 

¿Se viene un tema juntos?: L-Gante publicó una foto con Pity Álvarez y despertó rumores de colaboración

El director prioriza sus intereses personales ante los de su trayectoria profesional.

Quentin Tarantino y una polémica crítica a Woody Allen: "Yo quiero vivir, estar con muchas mujeres"

últimas noticias

Franco Colapinto con el equipo de Alpine. 

Colapinto se reunió con trabajadores de Alpine antes de su exhibición en Buenos Aires

Hace 12 minutos
Alexander Manninger nació el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo, cuna de Mozart. 

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de la Juventus arrollado por un tren

Hace 14 minutos
play

Santa Fe subasta bienes incautados a bandas criminales: hay autos, motos y una avioneta

Hace 19 minutos
Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Hace 31 minutos
Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

Hace 42 minutos