Lionel Messi en faceta empresario: ¿de cuántos clubes es dueño el astro argentino? La última adquisición del capitán de la Selección argentina fue el UE Cornellà de España, pero tuvo un rol fundamental en la fundación de otros dos. La cláusula especial en su contrato con el Inter Miami. Por + Seguir en







Lionel Messi.

El 10 de la Selección, Lionel Messi, sorprendió este jueves al mundo del fútbol, luego de que se confirmara que compró al UE Cornellà de la Tercera RFEF, que es la quinta división de España. Así, Messi se convertirá por primera vez en el dueño de manera oficial de un club, aunque está relacionado con la fundación de otros dos.

Leones de Rosario, Santa Fe, fue fundado por su familia, pero el capitán tuvo un rol fundamental, principalmente desde el aspecto económico. Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de tres triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Messi fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay. El club ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semiprofesional. Gracias a las inversiones de ambas estrellas, no tendrá mayores inconvenientes para crecer.

Además, en su contrato con el Inter Miami el futbolista cuenta con una cláusula que le permite convertirse en copropietario del club al retirarse, si es que así lo desea. De suceder, sería el segundo club bajo su ala.

Cuál es la historia del UE Cornellà que adquirió Lionel Messi El UE Cornellà fue fundado el 29 de abril de 1951 y cuenta con un pequeño estadio, con capacidad para solo 5.824 espectadores. Durante su paso por categorías más altas, debió mudarse temporalmente a escenarios como el RCDE Stadium por cuestiones reglamentarias.

Es una institución con fuerte arraigo en Cataluña y una marcada tradición en el desarrollo de juveniles que resultó de la unión de varias entidades locales como el CF Cornellá, la Académia Junyent y el Atlético Padró, a las que luego se sumó la Escuela Sant Miquel. La fusión tuvo lugar tras la Guerra Civil española. Sin embargo, tiene un origen más antiguo: 1923. Se llamaba FC Cables Eléctricos y no solo tenía fútbol, sino también disciplinas como ciclismo y atletismo. El 15 de abril de 1923 adoptó el nombre de Atlético Cornellá FC.