Darío Dubois, el jugador rebelde: se pintó la cara, expuso las miserias del fútbol y la AFA sacó una regla contra él

El "Loco" se maquilló el rostro como los músicos de Kiss para defender los derechos de los futbolistas de la C y de la D: denunció coimas, la falta de pago de viáticos y las dificultades cotidianas de los trabajadores del Ascenso. Murió en 2008, tras recibir dos balazos en un asalto, a los 37 años.

"Un payaso que se pinta la cara, pero que se mata por la camiseta" , se autodefinió Darío Enrique Dubois . Un futbolista que no tuvo pasta de campeón, fue un trabajador de la pelota entre la humildad y el sacrificio del Ascenso, pero que se ganó un lugar en la historia por su rebeldía: denunció sobornos, se pronunció contra los manejos espurios de los dirigentes y, en especial, inmortalizó su imagen al jugar con la cara pintada a modo de protesta .

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Fanático del black metal y guitarrista de la banda Tributo Rock , se inclinó por la redonda para tener un ingreso económico: fue un áspero defensor central que jugó en la Primera C y la extinguida D. Entre las canchas de tierra, las tribunas pequeñas y las condiciones limitadas, se destacó por alzar la voz sobre la realidad del grupo mayoritario de jugadores que cobra viáticos y debe tener otro trabajo para cubrir sus necesidades básicos.

Entre la década del 90 y el inicio de los 2000, el oriundo de La Matanza vistió las camisetas de Yupanqui, Atlético Lugano , Midland , Deportivo Riestra -cuando habitaba las últimas categorías del fútbol argentino y ni siquiera el hincha más fanático imaginaba que podía llegar a la A o una copa internacional-, Laferrere y Victoriano Arenas.

"No me gusta el fútbol ni conozco a los jugadores. Lo hago porque es muy competitivo y me entreno mucho. No como carne roja ni frituras, no fumo, no tomo alcohol ni drogas. Nunca lo hice. Además, la poca plata que gano me ayuda. Mi posición económica es desastrosa ", le aseguró al diario Olé durante una entrevista en los años 90.

Este admirador del Che Guevara no se destacó por su juego, sino porque rompió prejuicios y se plantó ante las injusticias que -un cuarto de siglo después- todavía padecen los jugadores de las categorías menores con las dirigencias y los empresarios que "invierten" en los clubes y se creen sus patrones.

Por sus actos, algunos tildaron a Darío como "un loco o tipo raro", pero la definición que más se ajusta es coherente. Su forma de proceder caminó a la par de su pensamiento. A pesar del maquillaje que utilizó, nunca fue un careta.

Esto me da polenta, vos te pintas la cara y salís a guerrear. Sé que los rivales se van a asustar, pero el reglamento no lo prohíbe. Yo escucho black metal bien podrido, una música que me parte la cabeza y tengo ganas de jugar así como soy. Nací y moriré de clase baja Esto me da polenta, vos te pintas la cara y salís a guerrear. Sé que los rivales se van a asustar, pero el reglamento no lo prohíbe. Yo escucho black metal bien podrido, una música que me parte la cabeza y tengo ganas de jugar así como soy. Nací y moriré de clase baja

El mayor valor de DD fue plantarse ante el poder. No era una figura, tampoco un futbolista seguido por millones de fans y jugaba para equipos muy humildes, que tenían escasa repercusión mediática. Pero él encontró la manera de llamar la atención y que el mensaje llegara en tiempos en los que no existían redes sociales ni YouTube. El maquillaje al estilo corpse print (pintura de cadáver) invadió los medios gráficos y la TV por cable.

Su historia trascendió y dejó una huella. Sin embargo, una lesión ligamentaria lo obligó a retirarse en 2005, ya que nadie lo ayudó económicamente para operarse. Entonces, comenzó a trabajar como técnico de sonido en diferentes recitales en el territorio bonaerense. Hasta que una noche de marzo de 2008, a la salida de un boliche de Isidro Casanova, sufrió un asalto y recibió dos balazos en el estómago y una pierna. A los pocos días falleció a los 37 años. Su figura permanece en la memoria de los fanáticos del Ascenso.

Los reclamos de Dubois: pintarse la cara y tapar con barro una publicidad

Darío Dubois maquillado Con la camiseta de Midland y el rostro pintado de negro y blanco a finales de los 90.

No llamó la atención por su juego, sino que consiguió popularidad cuando decidió pintarse la cara. Si, como si fuera un integrante de la banda Kiss, pero en las canchas profundas del conurbano bonaerense. "Escuchaba black metal de Noruega y Finlandia y los integrantes de los grupos se pintan así. Y yo soy músico y operador de sonido, por eso mezclé la música con el fútbol. Todos dicen que es una payasada, pero yo sentía mucha energía cuando salía a jugar así", describió en diálogo con En una Baldosa.

El gran día llegó en 1998. Jugaba en Ferrocarril Midland y disputó un clásico contra Argentino de Merlo: entró a la cancha con el rostro pintado de blanco y negro en señal de protesta por el retraso en los pagos de los viáticos (la D era amateur). También para denunciar las coimas en la cuarta y quinta división de Argentina.

“Esto me da polenta, vos te pintás la cara y salís a guerrear. Sé que los rivales se van a asustar, pero el reglamento no lo prohíbe. Yo escucho black metal bien podrido, una música que me parte la cabeza y tengo ganas de jugar así como soy. Nací y moriré de clase baja”, exclamó en diferentes notas.

Los que están en el fútbol son re fascistas. Es un ambiente muy asqueroso, muy feo. Todos tienen que tener pelito corto y peinaditos, pero yo era metalero, croto, sucio y con tachas Los que están en el fútbol son re fascistas. Es un ambiente muy asqueroso, muy feo. Todos tienen que tener pelito corto y peinaditos, pero yo era metalero, croto, sucio y con tachas

No fue una manifestación aislada, sino que la repitió durante 14 partidos. Una situación que llevó a la AFA a implementar una reglamentación que prohíba a los futbolistas tener maquillaje en el rostro. El mensaje llegó a las altas esferas de la sede de Viamonte 1366. Desde allí, bajo la presidencia de Julio Grondona, se reglamentó la prohibición de jugar con maquillaje.

Uno años antes, en 1995, protagonizó otra protesta histórica en Lugano, también en un clásico, en este caso contra Sacachispas: agarró barro de la cancha y se la pasó encima de la publicidad de la camiseta naranja. ¿El motivo? El sponsor del club le adeudaba a cada jugador 120 pesos (en época de la paridad con el dólar) que les había prometido por haber conseguido tres victorias conseguidas. Dubois no dudaba y marcaba la cancha.

El legado de Dubois: su sobrino juega en Primera División

El mediocampista Adrián Sánchez juega actualmente en Belgrano de Córdoba. Nacido hace 26 años en Ciudad Evita, se formó en las Inferiores de Boca y llegó a ocupar un lugar en el banco de suplentes en 2019.

Adrián Sánchez Belgrano

El volante jugó en el exterior en Cerro Largo (Uruguay) y Curicuó Unido y Everton (Chile). Hasta que en 2023 llegó a Atlético Tucumán para debutar en Primera, el lugar al que nunca pudo llegar su tío, Darío Dubois.

Sánchez contó que jugó al fútbol gracias al hermano de su mamá. Fue el metalero más famoso del Ascenso el que lo llevó a los entrenamientos y le inculcó el "profesionalismo como principal virtud". Por ello, juega con unas canilleras que tienen la imagen de Dubois.

Canilleras de Sánchez

La trayectoria de Darío Dubois

A lo largo de una década, el defensor jugó más de 140 partidos entre los campeonatos de la Primera C y de la D.