18 de abril de 2026 Inicio
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Atlético de Madrid, sin Copa del Rey: cayó por penales con Real Sociedad y los argentinos se quedaron sin título

El Colchonero del Cholo Simeone perdió la final ante el equipo vasco por penales, tras empatar en el tiempo regular 2-2. Julián Álvarez había marcado la agónica igualdad, y luego falló su remate en la tanda desde los 12 pasos.

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El equipo vasco obtuvo el trofeo por tercera vez en su historia (1987

El equipo vasco obtuvo el trofeo por tercera vez en su historia (1987, 2020 y ahora 2026).

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Con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares, el arranque del Aleti fue pésimo: a los 14 segundo del partido, ya perdía 1-0 con gol de Ander Barrenetxea. Enseguida, los de Madrid impusieron la jerarquía de sus nombres, y con un tanto del nigeriano Ademola Lookman, igualó el trámite. Había partido en Sevilla.

Sobre el final del primer tiempo, una mala salida del arquero Musso derivó en una falta en el área al portugués Gonçalo Guedes. El árbitro del encuentro, Javier Alberoja Rojas no dudó y pitó penal: la leyenda vasca Mikel Oyarzabal convirtió desde los doce pasos y Real Sociedad se iba al descanso con la diferencia a su favor.

simeone final copa del rey
Diego Simeone aplaude a la hinchada del Aleti que se traslad&oacute; a Sevilla para ver a su equipo.

Diego Simeone aplaude a la hinchada del Aleti que se trasladó a Sevilla para ver a su equipo.

La final era a pedir del equipo vasco, que bancaba el resultado a fuerza de despliegue físico y amor propio. Cuando parecía que la Copa del Rey se definía en el tiempo reglamentario, apareció Julián Álvarez, que se inventó el espacio y clavó un golazo para el delirio de los hinchas del Colchonero. En el alargue, Alex Baena, Jonny Cardoso y Alexander Sorloth fallaron chances clarísimas y hasta la Araña reventó el ángulo con un gran tiro. Los penales eran una realidad.

Allí, desde los doce pasos, se hizo gigante el arquero de la Real Sociedad Unai Marrero, con dos tapadas a Sorloth y Álvarez. El 1 del equipo vasco fue el héroe de la noche en Sevilla para darle a su equipo la tercera Copa del Rey de su historia (1987 y 2020 las anteriories) y dejar con las manos vacías al equipo de los argentinos.

pablo marin real sociedad
Pablo Mar&iacute;n grita con alma y vida la consagraci&oacute;n de la Real Sociedad.

Pablo Marín grita con alma y vida la consagración de la Real Sociedad.

De esta manera, Atlético de Madrid se quedó con las ganas de levantar la Copa del Rey, como hace 13 años en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid. Además, continúa con la sequía de cinco años sin ganar un título: la última consagración fue en 2021 cuando obtuvo una inolvidable Liga de España.

Ahora, el Aleti disputará las semifinales de la Champions ante Arsenal con la ida en España y la vuelta en Londres, mientras que en el torneo doméstico se encuentra en la cuarta posición con 57 puntos, en zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones y a 22 unidades del líder Barcelona.

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La desaz&oacute;n de Giuliano Simeone, Juan Musso, &Aacute;lvarez y compa&ntilde;&iacute;a tras perder la final.

La desazón de Giuliano Simeone, Juan Musso, Álvarez y compañía tras perder la final.

Mirá el resumen de la consagración de Real Sociedad sobre Atlético de Madrid en Sevilla

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