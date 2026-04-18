Atlético de Madrid, sin Copa del Rey: cayó por penales con Real Sociedad y los argentinos se quedaron sin título El Colchonero del Cholo Simeone perdió la final ante el equipo vasco por penales, tras empatar en el tiempo regular 2-2. Julián Álvarez había marcado la agónica igualdad, y luego falló su remate en la tanda desde los 12 pasos. Por + Seguir en







El equipo vasco obtuvo el trofeo por tercera vez en su historia (1987, 2020 y ahora 2026). @rfef

¡Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 2025/2026! El equipo vasco superó al Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone en una final increíble en el estadio La Cartuja de Sevilla y obtuvo el trofeo por tercera vez en su historia. El equipo de los argentinos se quedó, otra vez, a las puerta de una consagración y ahora apuntará sus esfuerzos a la Champions League, la única competencia en la que tienen chances.

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¡La @RealSociedad levanta la Copa al cielo de Sevilla!#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola pic.twitter.com/aazwgz2cUw — RFEF (@rfef) April 18, 2026 Con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares, el arranque del Aleti fue pésimo: a los 14 segundo del partido, ya perdía 1-0 con gol de Ander Barrenetxea. Enseguida, los de Madrid impusieron la jerarquía de sus nombres, y con un tanto del nigeriano Ademola Lookman, igualó el trámite. Había partido en Sevilla.

Sobre el final del primer tiempo, una mala salida del arquero Musso derivó en una falta en el área al portugués Gonçalo Guedes. El árbitro del encuentro, Javier Alberoja Rojas no dudó y pitó penal: la leyenda vasca Mikel Oyarzabal convirtió desde los doce pasos y Real Sociedad se iba al descanso con la diferencia a su favor.

simeone final copa del rey Diego Simeone aplaude a la hinchada del Aleti que se trasladó a Sevilla para ver a su equipo. La final era a pedir del equipo vasco, que bancaba el resultado a fuerza de despliegue físico y amor propio. Cuando parecía que la Copa del Rey se definía en el tiempo reglamentario, apareció Julián Álvarez, que se inventó el espacio y clavó un golazo para el delirio de los hinchas del Colchonero. En el alargue, Alex Baena, Jonny Cardoso y Alexander Sorloth fallaron chances clarísimas y hasta la Araña reventó el ángulo con un gran tiro. Los penales eran una realidad.

Allí, desde los doce pasos, se hizo gigante el arquero de la Real Sociedad Unai Marrero, con dos tapadas a Sorloth y Álvarez. El 1 del equipo vasco fue el héroe de la noche en Sevilla para darle a su equipo la tercera Copa del Rey de su historia (1987 y 2020 las anteriories) y dejar con las manos vacías al equipo de los argentinos.