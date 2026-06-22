Histórico: Lionel Messi es el máximo goleador de los Mundiales Frente a Austria, el capitán de la Selección argentina volvió a romper un nuevo récord y quedó como el único goleador histórico de los mundiales. Por Agregar C5N en









Histórico: Lionel Messi es el máximo goleador de los mundiales

Con un nuevo capítulo para su leyenda, Lionel Messi volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol. El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose.

En el segundo partido del Mundial 2026 del Grupo J, el capitán logró convertir dos goles para estirar más los números en comparación al alemán. El primer tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Austria, tras una gran jugada colectiva.

Mientras que el segundo tanto fue a los 94 minutos quien tras un rebote en que dio el arquero por un remate de Julián Álvarez, capturado por Leandro Paredes que lo vio a su costado y le dio el pase un poco complicado para poder rematar, pero logró apilar a los rivales, remató y en otro rebote, pudo finalmente meter el balón en el fondo de la red.

"Poco después de establecer el récord de más penaltis fallados en un Mundial (3), se convierte en el máximo goleador de TODOS LOS TIEMPOS en las Copas Mundiales Masculinas de la FIFA". X De esta manera, el rosarino rompió una marca que parecía inalcanzable. Hasta este encuentro, compartía el récord con Klose, autor de 16 goles en cuatro Copas del Mundo entre 2002 y 2014. Messi había alcanzado esa cifra durante el debut de Argentina en el Mundial 2026, cuando marcó un triplete frente a Argelia.

La conquista tiene un valor especial porque llegó en la sexta participación mundialista del capitán argentino, quien ya ostenta el récord de presencias en la historia de la competencia. Desde su estreno en Alemania 2006 hasta esta edición, Messi dejó su huella en cada Copa del Mundo que disputó, con goles decisivos y actuaciones memorables.