Fulminante motivo: Yanina Latorre filtró por qué La Joaqui odia a Tuli Acosta

Una inesperada revelación destapó el trasfondo de una relación marcada por viejos gestos, fuertes acusaciones y un conflicto que recién ahora comienza a salir a la luz.

La conductora volvió a referirse al sentimiento que le quedó a la cantante sobre la supuesta ligazón amorosa entre la influence y Luck Ra.

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa sumando capítulos y en las últimas horas apareció una nueva revelación que volvió a colocar a Tuli Acosta en el centro de la polémica. Durante su programa Yanina Latorre aseguró que investigó con distintos integrantes del entorno de los protagonistas y descartó que hubiera existido una relación sentimental entre Facundo Almenara (nombre real del cantante cordobés) y la influencer.

Sin embargo, afirmó que el verdadero conflicto pasa por una serie de actitudes que, según distintas fuentes consultadas por la periodista, habrían generado un profundo malestar en la cantante. La conductora fue contundente al describir el estado emocional de La Joaqui después de la ruptura. " Está rota. Bajó cinco kilos, la angustia la tiene destruida. Lo digo seriamente, está muy triste, quebrada. Realmente creyó que era el último hombre ", expresó Latorre al contar cómo la encontró durante la grabación del programa de Andy Kusnetzoff .

Además, en SQP, agregó que la artista le pidió que no la abrazara porque no podía contener el llanto y que permaneció toda la grabación con anteojos de sol para ocultar su estado emocional. Estas declaraciones reforzaron la versión de que la separación habría tenido un fuerte impacto personal, aunque, según la panelista, se produjo en buenos términos y sin infidelidades comprobadas.

Fue entonces cuando Yanina Latorre reveló el motivo que, según su investigación, explica el fuerte rechazo de La Joaqui hacia Tuli Acosta . " La odia. No pasó nada entre Tuli y Luck Ra, lo averigüé con todos los entornos; ellos son muy amigos y parece que Tuli siempre le tuvo celos a La Joaqui ", sostuvo.

Como ejemplo mencionó un episodio ocurrido en redes sociales: luego de que Luck Ra compartiera una historia con la imagen de dos pajaritos etiquetando a La Joaqui, Tuli publicó poco después una fotografía prácticamente idéntica. Para Latorre, ese tipo de gestos fueron interpretados por el entorno de la cantante como provocaciones reiteradas.

La periodista también recordó otro episodio que alimentó la controversia: un video de TikTok donde Tuli Acosta y Luck Ra bailaban juntos acompañado por la frase "Seríamos la pareja perfecta", publicada cuando el cantante todavía mantenía su relación con La Joaqui. "Las actitudes de Tuli son siempre de buscar, molestar, provocar. Nadie me habló bien de Tuli", lanzó Latorre.

La periodista remarcó que, según la información que obtuvo, no existieron terceros en discordia, aunque sí comportamientos que generaron incomodidad y profundizaron la tensión entre ambas figuras. Tras anunciarse la separación, además, la panelista señaló que Tuli publicó rápidamente un video aclarando que no tenía relación con la ruptura, un movimiento que volvió a despertar especulaciones en redes sociales.

Filtraron un nuevo audio de Tuli Acosta a los gritos

Mientras la polémica seguía creciendo, otro episodio volvió a colocar a Tuli Acosta bajo los reflectores. En las últimas horas comenzó a circular un audio atribuido a una discusión entre la influencer y su amigo y peluquero Valentino, quien previamente había deslizado que ella era la supuesta tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui. En la grabación se escucha una conversación cargada de tensión, con reproches cruzados y respuestas elevadas de tono que rápidamente se viralizaron en redes sociales y programas de espectáculos.

En el registro, Tuli responde repetidamente "No me importa, no me importa, no me importa" frente a las críticas que recibe. Del otro lado, Valentino le reprocha: "Si vas a hablar mal de mí, mírame a la cara" y luego recuerda situaciones personales, entre ellas un supuesto pedido de ayuda para viajar a Miami durante su cumpleaños. También lanza una frase especialmente dura: "Todos los del ambiente te odian. Mirá, algo estás haciendo mal", en una de las declaraciones más fuertes que trascendieron del audio.

Tuli Acosta.

La conversación escala aún más cuando Valentino asegura que la influencer "no se da cuenta de las cosas que hace" y menciona presuntos episodios privados vinculados a fotografías enviadas a distintos hombres, aunque en el audio no aporta pruebas ni identifica a las personas involucradas. Frente a cada una de esas acusaciones, Tuli Acosta mantiene la misma postura desafiante y responde con frases como "Ajá... ¿vos decís? No me importa. Mirá cómo me río", mientras el intercambio termina abruptamente sin conocerse el desenlace completo de la discusión.