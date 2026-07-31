Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

El actor británico destacó la influencia del capitán argentino en su vida. Sus elogios al legado deportivo del astro y el reconocimiento a su trayectoria.

Tom Holland volvió a dejar en claro que su admiración por Lionel Messi trasciende el fútbol. En medio de la promoción internacional de Spider-Man: Un nuevo día, el actor británico fue consultado sobre qué le diría al capitán de la Selección argentina si tuviera la posibilidad de mantener una conversación privada. Su respuesta fue inmediata y estuvo cargada de reconocimiento hacia la trayectoria del rosarino.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con May Martorelli, en el marco del estreno mundial de la nueva película de Marvel. Allí, sin necesidad de pensarlo demasiado, Holland aseguró que aprovecharía ese momento para agradecerle por todo lo que le regaló al deporte durante casi dos décadas. “ Creo que si tuviera la oportunidad de hablar con él, en nombre del fútbol y de la gente que ama el juego, le agradecería por casi 20 años de arte, habilidad, dedicación y ambición ”, expresó el protagonista de Spider-Man, en una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del cine y del fútbol.

El intérprete también explicó que siempre encontró una fuente de inspiración en la historia deportiva de Messi. Tom Holland, quien en más de una ocasión habló de su baja estatura, señaló que se siente identificado con el argentino porque logró imponerse frente a rivales físicamente superiores. “ Como soy un tipo bajo, y viendo a alguien que está en desventaja en una cancha con gente como Zlatan y estos gigantes contra los que juega, siempre ha sido una verdadera inspiración para mí ”, sostuvo el actor.

Antes de cerrar la entrevista, Holland dejó otra declaración que confirmó el enorme respeto que siente por el campeón del mundo. “ Así que creo que si tuviera su teléfono, que no lo tengo, lo llamaría para expresarle mi profunda gratitud ”, afirmó entre sonrisas.

Durante otra entrevista concedida al podcast Dish, Tom Holland recordó con emoción el encuentro que mantuvo con Lionel Messi en Miami para grabar el divertido spot promocional de Spider-Man: Un nuevo día. El actor destacó especialmente la predisposición del capitán argentino para sumarse al proyecto y confesó que el futbolista aceptó participar con una humildad que lo sorprendió. “ Tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo a Miami. Fue tan amable de hacer algunas cosas promocionales de Spider-Man con nosotros ”, relató.

Sin embargo, el recuerdo que más lo marcó ocurrió tiempo antes, cuando coincidió con Messi durante una ceremonia del Balón de Oro en París. Holland explicó que aquel momento quedó grabado para siempre en su memoria porque sintió un cambio absoluto en el ambiente apenas apareció el futbolista argentino. “De verdad fue una de las experiencias más singulares de mi vida”, confesó al recordar aquella noche.

El actor profundizó esa escena con una descripción que refleja el peso simbólico que tiene Messi incluso entre celebridades internacionales. “De repente, cuando él entró fue como si la energía del lugar hubiera cambiado”, aseguró. Según relató, se encontraba rodeado de grandes figuras del deporte cuando el ingreso del rosarino captó automáticamente toda la atención, un fenómeno que definió como difícil de explicar con palabras.

El día que Tom Holland conoció a Lionel Messi. X @altapeli

Holland también reveló cuál fue el gesto que jamás olvidará. Contó que Messi pasó caminando junto a su familia y se detuvo para estrecharle la mano, un detalle sencillo pero que para él tuvo un enorme valor emocional. El británico reconoció que, aunque convive diariamente con actores famosos, los deportistas de élite despiertan en él una admiración distinta por el nivel de exigencia que enfrentan permanentemente.

En ese sentido, estableció una comparación entre la industria cinematográfica y el deporte profesional. Explicó que un actor puede descansar una vez estrenada una película, mientras que futbolistas como Messi deben sostener el máximo rendimiento durante temporadas enteras. “Los deportistas tienen que mantener ese nivel de presión durante muchísimo tiempo”, reflexionó, destacando el sacrificio que implica competir al más alto nivel durante tantos años consecutivos.

Como cierre, Tom Holland volvió a expresar su enorme agradecimiento hacia el capitán argentino por haber aceptado formar parte de la campaña publicitaria de la película. “Siempre lo admiré mucho y estoy súper agradecido de que haya ido a hacer eso por nosotros”, afirmó.