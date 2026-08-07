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Explosiva revelación: Tuli Acosta fue acusada de conquistar a otro famoso cantante argentino

La influencer quedó envuelta en otro escándalo que involucra a dos reconocidos artistas: "Había una cierta seducción".

Tuli Acosta

Tuli Acosta, acusada de meterse en otra relación.

Instagram

A pesar de que Luchi Patrone había negado los rumores que indicaban que Lauty Gram le había sido infiel con Tuli Acosta y que creía en la palabra de su novio, los influencers Albere y Facundo Guarino contaron que ellos fueron testigos del momento. ¿Escándalo en puerta?

Tuli Acosta, a los gritos.
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Filtran audio de Tuli Acosta a los gritos, tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "No me importa"

Sucede que, los influencers de Tiktok fueron invitados al stream de Martín Cirio y prendieron el ventilador respecto a Tuli. Albere disparó contodo: “La verdad que Lit Killah, me saco el sombrero porque es un tipazo. Yo me enteré de eso (de que Lauty estuvo con Tuli Acosta en un baño) porque estábamos ahí. Veíamos una cierta seducción y Lauty cayó sin su novia. Yo dije qué raro, plena navidad…”

Y agregó: “Para mí que una mujer sea libre y esté con todos los machos que se le cante, la aplaudo. Que haya con su cajeta lo que quiera y un hombre también. Pero ahora, esos seis o siete muertos que tiene en el armario, son todo con mujer, novia o con mujer embarazada. Ahí está el problema”.

De esta manera, confirmó el rumor inicial que contó Pepe Ochoa en Bondi Live: había dicho que Lauty fue infiel, le contó a Luchi Patrone, su novia, y que ella decidió perdonarlo. Sin embargo, la exparticipante de Gran Hermano contó que su novio se lo negó y creyó en su palabra. ¿Cuál será la versión correcta?

Filtran audio de Tuli Acosta a los gritos, tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "No me importa"

En el medio de todo el escándalo con Luck Ra y La Joaqui, se filtró un audio de Tuli Acosta en medio de una conversación con su peluquero, quien reveló que ella era la tercera en discordia entre la pareja de cantantes, y se la escucha a los gritos: “No me importa”.

“Escuchame, si vas a hablar mal de mí, mírame a la cara, espero que tengas los huevos de decírmelo de frente. Incluso sabiendo…”, inicia Tuli, a lo que el peluquero le responde: “No quiero entrar en detalle porque no quiero contar más cosas. Incluso viniste acá a decirme ‘por favor, quiero irme a Miami porque estoy sola en mi cumpleaños”.

A lo que Tuli no paraba de responder: “No me importa, no me importa, no me importa”. “¿Eso no te resuena? Dijiste que te deprimías viviendo en Capital, que no querías pasar tu cumpleaños acá, que no sé qué. Le dijiste amiga te saco el pasaje. Todos los del ambiente te odian, todos. Mirá, algo estás haciendo mal”.

Ante esto, la influencer ignoró todo: “Ajá, ¿vos decís? No me importa. Mirá como me río, ajá”. El peluquero continuó: “No te das cuenta que hacés las cosas mal. Le mandás fotos en cancha a chabones, se la pasaron a todo el grupo de los chicos, que tienen todas las fotos en concha”.

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