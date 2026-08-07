Impacto: el gesto que nadie vio venir de Rosalía tras el escándalo y sus shows en el Movistar Arena

La cantante española Rosalía cerró su paso por Buenos Aires con un hito inolvidable de cuatro presentaciones repletas en el Movistar Arena . En medio de una enorme expectativa por el contexto mediático que rodeaba sus shows por la polémica tras el Mundial 2026, la artista internacional deslumbró a sus fanáticos locales con noches cargadas de emoción, fervor y momentos memorables que hicieron delirar a todo el público en el estadio porteño.

Sin embargo, el instante más sorpresivo de su estadía ocurrió tras la bajada del telón de su última función. Cuando abandonaba el recinto a bordo de la camioneta que la trasladaba, la estrella frenó el vehículo para saludar a los fans que hacían vigilia en las cercanías del predio de Villa Crespo, demostrando un enorme agradecimiento hacia la multitud que esperó bajo la noche para regalarle la última ovación de la gira.

Lejos de tratarse de un saludo al pasar, el recorrido de la intérprete dejó otro gesto completamente inesperado a las pocas cuadras. La artista volvió a detener el auto en plena avenida para bajar la ventanilla y reencontrarse con otro masivo grupo de admiradores que la escoltaba a pie, generando un momento de gran cercanía que desató la euforia generalizada de los fanáticos que acompañaban la caravana.

ROSALÍA se despide de Argentina tras 4 SOLD OUTS en Buenos Aires y provoca el caos a su salida del Movistar Arena por detenerse unos segundos para saludar a sus fans. pic.twitter.com/uhJ7fnR4sU

Como era de esperarse, los videos de la despedida no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde el público argentino celebró de manera masiva la calidez humana de la estrella. Con esta actitud tan cercana con sus seguidores, la cantante se despidió de la Argentina dejando una huella imborrable en la gente y transformando su partida en una verdadera fiesta popular tras culminar sus compromisos en Villa Crespo.

La reconocida artista catalana volvió a revolucionar la escena antes de dar su último show en Buenos Aires como parte de su gira Lux. Durante su estadía en la capital del país, la cantante aprovechó sus momentos libres para recorrer la ciudad junto a sus allegados y su pareja. Tras haber estado días atrás en el restaurante palermitano El Preferido, la voz de “La perla” decidió degustar la carne en Don Julio , el legendario establecimiento gastronómico que se transformó en un paso obligado para todas las figuras internacionales que desembarcan en la Argentina.

A la salida del emblemático local, la estrella española fue despedida con honores por el propio personal del lugar, quienes armaron un cordón en la entrada para escoltarla. En las afueras de la parrilla la esperaba un masivo tumulto integrado por periodistas y fanáticos que buscaban un recuerdo de su ídola. Con la calidez que la caracteriza, Rosalía se tomó fotos y firmó autógrafos para la multitud que la rodeó en las veredas de Palermo para brindarle todo el cariño del público local.

Lejos de abrumarse por la cantidad de personas concentradas en la vía pública, la compositora reaccionó de manera impecable ante las muestras de afecto. La estrella recibió regalos por parte de sus admiradores y mantuvo la cercanía en todo momento. De hecho, la cantante siguió saludando desde la camioneta una vez que abordó el vehículo que la esperaba, extendiendo el cálido ida y vuelta con los seguidores que se acercaron hasta las puertas del comercio gastronómico para verla de cerca.

No es la primera oportunidad en la que la referente del pop elige este clásico rincón de la ciudad para deleitarse con la carne argentina. Hace ocho meses, en el marco del viaje de promoción de su trabajo discográfico Lux, la cantante ya había cenado en la misma parrilla junto a Lali Espósito y un grupo de referentes del ámbito musical. De esta manera, la creadora española reafirmó su fascinación por los sabores locales antes de bajar el telón de sus presentaciones en la Argentina.