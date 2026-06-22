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22 de junio de 2026 Inicio

Con garra y un Lionel Messi determinante, la Selección argentina le ganó 2-0 a Austria y se clasificó a los 16avos de final

La albiceleste sacó adelante un partido complicado y derrotó al conjunto europeo con un doblete del astro, quien se repuso tras errar un penal. Con el triunfo, el equipo de Lionel Scaloni accedió a la siguiente instancia y ahora enfrentará a Jordania por la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

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Argentina le ganó 2-0 a Austria por el Grupo J del Mundial 2026.

Argentina le ganó 2-0 a Austria por el Grupo J del Mundial 2026.

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Argentina le ganó 2-0 a Austria.

Argentina le ganó 2-0 a Austria.

C5N

La Selección argentina derrotó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con un doblete de Lionel Messi en el primer tiempo, por lo que se clasificó a los 16avos de final del torneo. El partido se desarrolló en el AT&T Stadium de Texas, mientras que el árbitro fue el egipcio Amin Mohamed Omar.

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La primera acción del partido se produjo a los 7 minutos del partido, cuando Messi desperdició un penal ya que remató hacia el sector izquierdo del arco, pero falló en la dirección. La jugada fue después de que Mohamed Omar sancionara un penal por una infracción sobre Lautaro Martínez.

El conjunto albiceleste había empezado con un dominio sobre Austria, especialmente a través de las intervenciones de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes buscaron trasladar la pelota del mediocampo hacia Messi y Lautaro Martínez, los principales atacantes del partido. No obstante, tras el penal fallido del capitán, el conjunto europeo emparejó el partido con avances sobre los costados.

En tanto, pese al golpe de la situación desperdiciada, Messi buscó reponerse a los 18 minutos pero el arquero Alexander Schlager despejó. Argentina empujaba pero no podía abrir el marcador frente a Austria, que expuso una férrea defensa e intentó lastimar de contraataque.

En este marco, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick presionaba para buscar errores de los defensores argentinos, aunque tuvo pocas situaciones para convertir. La más clara fue a los 22 minutos, cuando Marcel Sabitzer disparó y Cristian Romero despejó la pelota.

La Selecci&oacute;n argentina enfrenta a Austria.

La Selección argentina enfrenta a Austria.

El gol ocurrió a los 38 minutos, cuando Messi recuperó la pelota en la mitad de la cancha y en la contra abrió por el sector izquierdo para la llegada de Facundo Medina quien, de primera, tiró el centro atrás y astuto, Thiago Almada dejó pasar a pelota entre sus piernas sin tocarla y a la carrera, también de primera, el jugador de Inter Miami definió al palo derecho del arco.

En el segundo tiempo, la Selección argentina se replegó unos metros y buscó contraatacar a Austria, que tuvo una posibilidad para anotar a los 9 minutos con un tiro libre de Sabitzer desviado por Emiliano Martínez al tiro de esquina. Sin embargo, los de Scaloni mostraron su supremacía ofensiva y a los 15 Enzo Fernández buscó con un remate bloqueado por Kevin Danso.

También Messi intentó con un disparo de media distancia de Messi a los 19 minutos que mandó Schlager al tiro de esquina. El encuentro se tornó disputado y trabado en la mitad de la cancha, por lo que hubo varios roces entre los futbolistas.

En este marco, Michael Gregoritsch cabeceó la pelota por arriba del arco a los 11 minutos y luego Nicolás González, quien fue uno de los jugadores que ingresó desde el banco de suplentes, buscó a los 28 también de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por el astro pero su intento salió desviado. Después, a los 40, el futbolista de Atlético de Madrid volvió a buscar con un remate que fue interceptado.

El gol de Lionel Messi para Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El penal que erró Lionel Messi para Argentina vs. Austria

Argentina vs. Austria: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer; y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
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