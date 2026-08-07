Feroz interna familiar: la verdad por la que los padres de Tini Stoessel no estarían invitados al casamiento con Rodrigo De Paul Trascendieron los explosivos motivos financieros y profesionales que provocaron el distanciamiento definitivo entre la artista y sus progenitores. Agregar C5N en









Una fuerte interna entre la cantante y sus padres salió a la luz.

Las versiones sobre un quiebre definitivo en el entorno familiar de Tini Stoessel suman un capítulo explosivo ante la inminente boda con Rodrigo de Paul. Luego de que Paula Varela revelara al aire de Intrusos que la artista mantiene un contacto nulo con sus padres, nuevos datos confirman la brecha que divide a la familia. La distancia dejó de ser un simple rumor para convertirse en una postura firme que dejará a sus padres fuera del casamiento.

En el programa La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez arrojó la primicia sobre la tajante decisión tomada por la pareja respecto a la lista de asistentes. “No están invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera”, lanzó el panelista al revelar que ambos ya fueron notificados de la medida, marcando un distanciamiento total de la artista con su entorno.

A pesar de la tormenta interna, los preparativos para la gran fiesta siguen su curso con fecha y sede confirmadas para el evento. La celebración se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el exclusivo predio DoK Haras de Exaltación de la Cruz, el mismo escenario donde dieron el sí Ricky Montaner y Stefi Roitman, bajo la organización de la wedding planner Bárbara Diez, en lo que promete ser la boda más importante del año.

Qué se sabe sobre la supuesta interna entre Tini Stoessel y sus padres La información periodística disparó un profundo debate en los estudios de televisión sobre el giro radical que viene experimentando la carrera de la cantante argentina. En medio de los análisis al aire, los panelistas repasaron las recientes posturas públicas de la estrella sobre temas de agenda nacional como la Ley de Tierras, marcando una clara etapa de independencia artística y personal que se contrapone con el perfil bajo.

Al momento de indagar en las raíces de la feroz grieta familiar, la versión brindada por la prensa apunta de lleno a un quiebre económico y profesional. Según los trascendidos sobre la interna, la intérprete decidió tomar las riendas de su patrimonio tras detectar diferencias en la administración de sus ingresos. “Ella quiere cambiar de representante porque también tiene un problema con las arcas de su carrera”, precisó el periodista Gustavo Méndez.

El conflicto de la artista fue comparado con otros sonados casos de la farándula nacional donde las finanzas distanciaron a famosos de sus seres queridos. En el programa trazaron un paralelismo con el choque que mantuvo en su momento el exfutbolista Kun Agüero cuando optó por gestionar su propio patrimonio. Bajo esta misma lógica, el analista concluyó que “Tini quiere manejar ella sus arcas y quiere tener otro manager”, desatando un quiebre definitivo con su padre.