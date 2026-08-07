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Nico Occhiato y Flor Jazmín no pudieron disimular: la pregunta en vivo que los incomodó mucho

Una pregunta simple sobre el futuro de la relación generó una reacción que se viralizó inmediatamente. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

El intercambio no pasó desapercibido entre quienes siguieron el momento.

El intercambio no pasó desapercibido entre quienes siguieron el momento.

Redes sociales

Andrea Frigerio puso en aprietos a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña al aire con una pregunta directa que los tomó por sorpresa: "¿Están casados o no?". La pareja aclaró de inmediato que no, que eran novios, pero la actriz no se conformó con eso y fue un paso más allá con la consulta que terminó de descolocarlos: "¿Les gustaría casarse?".

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Sin dar una respuesta contundente, apenas se escuchó un dubitativo "Bueno, bueno…" seguido de una salida que sonó más elegante que definitoria: "Es un lindo proyecto". La frase quedó flotando en el aire y el intercambio no pasó desapercibido entre quienes siguieron el momento.

La incomodidad fue muy clara y el clip rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los seguidores de la pareja debatieron el significado de una respuesta que, en definitiva, no confirmó ni descartó ningún plan concreto a futuro.

Andrea Frigerio incomodó a Nico Occhiato y Flor Jazmín

Luego del momento tenso, la charla derivó hacia la propia experiencia de Frigerio, que lejos de retroceder defendió la institución del matrimonio con convicción. La actriz contó que lleva más de 30 años casada y compartió las claves que, según ella, hacen que un vínculo perdure: "Hacer equipo", hablar los temas, ponerse de acuerdo y, fundamentalmente, no querer cambiar al otro.

En ese tramo lanzó una de las frases más picantes de la conversación: "Te casás con el Che Guevara y después querés que sea Bill Gates", en alusión a las expectativas que suelen aparecer con el tiempo dentro de una relación y que, según ella, son uno de los principales focos de conflicto en las parejas.

Andrea Frigerio también remarcó la importancia de conocer bien al otro antes de formalizar el vínculo. "Después no vale decir: 'Ay, siempre jugás al tenis', o 'siempre estás con tus amigos'", señaló, dejando en claro que los rasgos de personalidad que estaban desde el principio no deberían convertirse en reclamo más adelante.

La actriz cerró con una reflexión sobre la libertad individual dentro de la pareja, ya que aseguró que disfruta profundamente de estar en pareja pero también de sus espacios personales, siempre desde el respeto mutuo. Incluso reconoció que en una relación tan larga no todo fue lineal y que recurrió en dos ocasiones a terapia de pareja para acomodar diferencias.

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